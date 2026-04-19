Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự họp mặt 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại Đồng Tháp

Ngày 19-4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 47 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Ấp Bắc II, Tiểu đoàn Đồng Tháp (30-4-1979 – 30-4-2026).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt

Buổi họp mặt có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân; cán bộ, chiến sĩ hai tiểu đoàn và đại diện Quân khu 9.

Đây là dịp ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Đồng Tháp - vùng đất giàu truyền thống yêu nước, nơi nhiều thế hệ thanh niên đã lên đường chiến đấu, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong các cuộc chiến tranh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tướng nhấn mạnh, những năm tháng chiến đấu gian khổ đã hun đúc tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó và tình đồng chí, đồng đội bền chặt – những giá trị cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, buổi gặp mặt không chỉ nhằm tri ân lịch sử, mà còn nhắc nhở trách nhiệm với hiện tại, củng cố niềm tin vào tương lai; đồng thời đề nghị các cựu chiến binh, quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lan tỏa truyền thống yêu nước, tiếp lửa cho thế hệ trẻ.

Dịp này, các đại biểu cùng ôn lại quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp – những đơn vị mang đậm dấu ấn tuổi trẻ Đồng Tháp, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh.

NGỌC PHÚC