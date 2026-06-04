Chính trị

Đại úy trẻ với nhiều sáng kiến hữu ích

SGGP

Bằng nhiều sáng kiến kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn huấn luyện, Đại úy Trần Quang Huy (Trường Thiếu sinh quân miền Nam) góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của Lực lượng vũ trang TPHCM và Quân khu 7.

Ở tuổi 27, Đại úy Trần Quang Huy từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Ban CHQS TP Vũng Tàu (Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tam Long (Bộ Tư lệnh TPHCM) trước khi nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ tại Trường Thiếu sinh quân miền Nam từ tháng 3-2026.

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Đại úy Trần Quang Huy với các học sinh ở lớp học tình thương tại phường Vũng Tàu

Trong quá trình công tác tại đơn vị, anh nhận thấy huấn luyện ban đêm còn nhiều bất cập như dụng cụ cồng kềnh, dễ thất lạc, mất thời gian chuẩn bị và khó xác định mục tiêu trong điều kiện thiếu sáng. Từ thực tế đó, năm 2022, khi đang là Đại đội phó Đại đội Pháo binh 36, anh nghiên cứu thành công sáng kiến “Bia huấn luyện chiến thuật đêm”. Sáng kiến này đoạt giải khuyến khích cấp Bộ CHQS tỉnh năm 2022.

Giai đoạn 2023-2024, anh tiếp tục nghiên cứu “Phao đeo tay cứu hộ thông minh" (Smart Res-Buoy) phục vụ huấn luyện bơi và diễn tập vượt sông. Thiết bị tích hợp túi khí cứu hộ, bình khí nén CO2 cùng các tính năng như định vị GPS, la bàn, còi cứu hộ và đèn Led SOS. Khi gặp sự cố, túi khí tự động bung ra sau 1-2 giây, đủ sức giữ nổi người trên mặt nước với trọng lượng đến 130kg. Sáng kiến này sau đó đoạt giải ba cấp Bộ CHQS tỉnh, giải B cấp Quân khu và giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 24. Giai đoạn 2024-2025, anh tiếp tục có sáng kiến “Hệ thống báo kết quả bắn súng tự động bằng sóng Lora”, đoạt giải C cấp tỉnh.

Không chỉ say mê nghiên cứu kỹ thuật, Đại úy Trần Quang Huy còn được nhiều người biết đến với hoạt động dạy tiếng Anh ở lớp học tình thương dành cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi tại phường Vũng Tàu. Lớp học đặt tại Miễu Bà Thắng Nhì và được anh duy trì hơn 3 năm qua. Sau giờ công tác, người sĩ quan trẻ lại trực tiếp đứng lớp, dạy miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, anh đã giảng dạy hơn 300 buổi cho hơn 90 lượt học sinh; riêng năm học 2025 có 53 em được anh trực tiếp hỗ trợ học tập.

Với những đóng góp nổi bật trong công tác, Đại úy Trần Quang Huy đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch UBND TPHCM cùng Quân khu 7 tặng nhiều bằng khen, giấy chứng nhận trong năm 2025. Anh là một trong những điển hình tiên tiến của TPHCM giai đoạn 2020-2025.

TRÚC GIANG

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Thiếu sinh quân miền Nam Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa Trần Quang Huy Tam Long Bộ Tư lệnh TPHCM LoRa Tuổi 27 Huấn luyện chiến thuật CHQS Đại úy

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