Dùng AI phát tán tin giả, hai người bị công an mời làm việc

Ngày 8-1, Công an TPHCM cho biết đã mời làm việc hai trường hợp về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được tạo bởi công nghệ AI.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với hai trường hợp phát tán tin giả

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung “Nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị Công an TPHCM ra lệnh bắt tạm giam”, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Qua xác minh và phân tích kỹ thuật, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) xác định đây là nội dung hoàn toàn sai sự thật, được tạo dựng bằng AI, lồng ghép hình ảnh, thông tin giả mạo nhằm gây hiểu nhầm, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Thông tin sai sự thật phát tán trên mạng xã hội

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mời làm việc và răn đe T.T.H. (ngụ phường An Phú, TPHCM) và N.T.M.D. (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được tạo bởi AI.

Các nội dung này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, đồng thời xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm quy định pháp luật.

Thông tin sai sự thật phát tán lên mạng xã hội

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chủ động kiểm chứng, xác thực thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện hình ảnh, video, nội dung được tạo bằng AI để tránh vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện thông tin nghi vấn, có dấu hiệu giả mạo, sai sự thật, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để phối hợp xác minh, xử lý, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

