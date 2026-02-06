Xử lý người phụ nữ báo tin giả bị cướp tài sản

Ngày 6-2, Công an phường Tân Phước (TPHCM) cho biết đang lập hồ sơ xử lý một người phụ nữ đã trình báo thông tin giả về việc bị cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2-2, một phụ nữ tên V.T.T. (sinh năm 1993, ngụ phường Tân Hải) đến Công an phường Tân Phước trình báo bị cướp xe máy.

Theo trình bày, khoảng 19 giờ cùng ngày, T. bị hai thanh niên chặn đường, cướp tài sản tại khu vực gần cầu Mỏ Nhát, trên địa bàn phường Tân Phước.

Tài sản được khai báo bị cướp gồm 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 34,6 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành xác minh. Qua làm việc, cơ quan công an nhận thấy lời khai có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp thực tế.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định không xảy ra vụ cướp như nội dung trình báo. Thực tế, T. đã mang xe máy đi cầm cố để trả nợ cá nhân, sau đó cố ý báo tin sai sự thật.

Hành vi của V.T.T. vi phạm quy định về “cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền”. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản để xử lý theo quy định.

