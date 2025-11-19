Khánh Hòa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (bìa trái) và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Phong. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Toàn. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đã được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Huế và được HĐND TP Huế bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

HĐND tỉnh Khánh Hòa giới thiệu và bầu đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Trần Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong khẳng định sẽ kế thừa những thành tựu của nhiệm kỳ qua; cùng tập thể UBND tỉnh giữ vững kỷ cương, kỷ luật; đề cao trách nhiệm; phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết; xây dựng một chính quyền liêm chính, hiện đại, phục vụ; đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG