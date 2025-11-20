Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn: Mong mọi người xem tôi là một người con Tây Ninh

Đồng chí Lê Văn Hẳn, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mong rằng, sẽ được xem như một người Tây Ninh gần gũi, trách nhiệm và luôn nỗ lực vì sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

Chiều 20-11, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh) và đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn chia sẻ, do Tây Ninh có nhiều điểm khác với những địa phương đã công tác nên bản thân có chút lo lắng. Tuy nhiên, đồng chí khẳng định ý thức rất rõ trọng trách được giao, và cam kết sẽ giữ vững tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong công việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Út và đồng chí Lê Văn Hẳn thực hiện nghi thức ký bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Theo đồng chí Lê Văn Hẳn, thời gian qua, Tây Ninh đã phát triển tốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục bứt phá trong thời kỳ phát triển mới. Đồng chí mong rằng, sẽ được mọi người xem như một người con của vùng đất Tây Ninh, đồng thời cam kết sẽ cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và nhân dân quyết tâm, nỗ lực từng ngày để phát triển quê hương.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út gửi lời chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn và tin tưởng rằng, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để phát triển Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

QUANG VINH