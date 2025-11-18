Tây Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 18-11, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thay đồng chí Nguyễn Văn Út được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Hẳn

Cụ thể, với 70/70 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thống nhất bầu đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, HĐND tỉnh Tây Ninh cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với đồng chí Nguyễn Văn Út. Đồng chí được Ban Bí thư điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng thời được giới thiệu để HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Đồng chí Lê Văn Hẳn từng trải qua quá trình công tác liên tục tại tỉnh Trà Vinh từ năm 1991 đến 2025, bắt đầu tại huyện Trà Cú và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh. Từ tháng 11-2020 đến tháng 6-2025, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lê Văn Hẳn giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 30-6-2025, sau khi tỉnh Vĩnh Long hợp nhất trên cơ sở các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 18-11, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Hẳn, khi đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

QUANG VINH