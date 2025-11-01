Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

SGGPO

Tối 1-11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể bà L.Th.Tr. (51 tuổi, ngụ thôn Tân Đức, xã Đinh Văn Lâm Hà) bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, bà Tr. trên đường đi ăn cỗ về nhà thì trượt chân rơi xuống mương nước. Thời điểm này mưa lớn, nước chảy xiết đã cuốn nạn nhân đi.

Screenshot 2025-11-01 at 21.47.39.png
Khu vực xảy ra vụ việc

Những người có mặt tại hiện trường phát hiện, hô hoán ứng cứu nhưng không kịp. Đến khoảng 19 giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nơi gặp nạn gần 1 km.

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Trước đó, tối 27-10, nước lũ cũng cuốn trôi một phụ nữ tại xã D’ran, Lâm Đồng khi người này đang trên đường đi dạy học về nhà.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Trượt chân Chảy xiết Mương Cứu vớt Hô hoán Hậu sự Nước lũ Mưa to Gặp nạn Rơi xuống

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn