Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, bà Tr. trên đường đi ăn cỗ về nhà thì trượt chân rơi xuống mương nước. Thời điểm này mưa lớn, nước chảy xiết đã cuốn nạn nhân đi.

Khu vực xảy ra vụ việc

Những người có mặt tại hiện trường phát hiện, hô hoán ứng cứu nhưng không kịp. Đến khoảng 19 giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nơi gặp nạn gần 1 km.

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Trước đó, tối 27-10, nước lũ cũng cuốn trôi một phụ nữ tại xã D’ran, Lâm Đồng khi người này đang trên đường đi dạy học về nhà.

ĐOÀN KIÊN