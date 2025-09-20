Đắk Lắk: Mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện

Ngày 20-9, tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa xảy ra vụ việc mẹ con một sản phụ tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-9, sản phụ L.T.A.N. (sinh năm 1986, ngụ xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) đau bụng nên được đưa vào Bệnh viện Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Đến ngày 17-9, bệnh nhân bắt đầu chuyển dạ. Đến khoảng 14 giờ 50 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột khó thở, tím tái, lơ mơ, không tiếp xúc, mạch nhanh nhỏ khó bắt, ối vỡ trắng đục…

Lúc này, Bệnh viện Đại học Tây Nguyên chuyển sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu với chẩn đoán: Thuyên tắc ối/con lần 3 thai 40 tuần 1 ngày chuyển dạ.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng sản phụ N. và thai nhi đã tử vong. Người nhà đã đưa 2 mẹ con về lo hậu sự.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân N. tử vong do ngưng hô hấp tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân/theo dõi thuyên tắc ối/rối loạn đông máu nặng/toan chuyển hóa nặng…

MAI CƯỜNG