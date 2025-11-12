Giáo dục

Đắk Lắk: Ngành giáo dục không nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 12-11, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có thông báo về việc không nhận hoa chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

21.JPG
Nhiều thiết bị dạy học của Trường TH Phú Mỡ (xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk) bị hư hỏng do mưa lũ

Theo bà Xuân, cơn bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại cho người dân tỉnh Đắk Lắk, trong đó có nhiều cơ sở giáo dục cũng bị ảnh hưởng nặng. Do đó, sở có thông báo không nhận hoa chúc mừng vào dịp Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc sở. Đồng thời, mong muốn các đơn vị quan tâm, động viên các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão lũ, bằng sự giúp đỡ về trang thiết bị giảng dạy, sách vở cho học sinh.

1.JPG
Lực lượng chức năng hỗ trợ Trường Mầm non Xuân Sơn Nam (xã Đồng Xuân, Đắk Lắk) dọn dẹp lại trường sau bão

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, bão số 13 khiến 226 đơn vị giáo dục bị ảnh hưởng, trong đó, có nhiều phòng học bị tốc mái, hư hỏng, sập tường; 654 bộ bàn ghế và 176 bộ máy tính bị hư hỏng do ngập nước, đổ vỡ; hơn 1.000 cây xanh trong trường học bị gãy đổ... Tổng thiệt hại khoảng hơn 22,7 tỷ đồng.

MAI CƯỜNG

