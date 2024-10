Đảm bảo an toàn giao thông: Phát huy sự giám sát của người dân

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương ra quân tuần tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông

Dựa vào dân

Đầu năm 2024, người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương bắt đầu làm quen với hình thức xử phạt hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát ở một số tuyến đường và thông qua tin báo của người dân trên phạm vi toàn tỉnh. Ban đầu nhiều người hoài nghi về tính hiệu quả, quyết liệt của lực lượng chức năng, nhưng từ những trường hợp vi phạm đầu tiên được ghi nhận qua dữ liệu tin báo của người dân, cơ quan chức năng tổ chức xác minh, xử phạt và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về quá trình xử lý, đã từng bước làm thay đổi ý thức của người tham gia giao thông.

Điển hình là trường hợp ông N.V.T. (54 tuổi, quê Nam Định, hiện ở phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một). Ngày 26-8, ông lái ô tô trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, sau đó bất ngờ dừng phương tiện giữa đường rồi xuống xe, đi sang bên kia đường để mua đồ khiến nhiều người đi đường bức xúc, quay video ghi lại sự việc gửi đến cơ quan chức năng. Sau đó, người này đã bị Công an TP Thủ Dầu Một lập biên bản xử lý và yêu cầu cam kết không tái diễn tình trạng gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, cuối tháng 4-2024, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo phát động toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn để xác minh xử lý. Cụ thể, các hành vi vi phạm như đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đậu sai quy định; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; lái xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều đường; tránh, vượt không đảm bảo an toàn; điều khiển xe lạng lách, đánh võng; vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy; chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý thay đổi kích thước, thành thùng xe, chở vật liệu để rơi vãi và các hành vi khác.

Sau thời gian triển khai, đến nay, lực lượng CSGT Bình Dương đã tiếp nhận hơn 580 tin nhắn, hình ảnh, video clip qua Zalo về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 233 thông tin, công an các địa phương tiếp nhận 353 thông tin, qua đó, lập biên bản gần 300 trường hợp vi phạm luật giao thông, xử phạt hơn 820 triệu đồng từ hình ảnh do người dân cung cấp.

Giảm số người thương vong

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, TNGT chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn yếu như tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, sai phần đường, làn đường cho phép diễn ra khá phổ biến hay vi phạm quy định nồng độ cồn, chất ma túy khi lái xe. Nếu như trước đây, việc xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm như “bắt cóc bỏ dĩa”, thì nay, với các giải pháp mới được áp dụng, việc kéo giảm TNGT đã phát huy hiệu quả rõ rệt và bền vững hơn.

Ghi nhận tại tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua địa bàn TP Dĩ An, trước đây, vào giờ tan tầm, xe container lưu thông tràn vào làn xe máy, giao thông hỗn loạn, gây bất bình cho người dân, nhưng sau thời gian ra quân, xử lý qua tin báo, tình trạng trên đã được cải thiện. Nhờ đó, TNGT trong 9 tháng năm 2024 đã giảm 9 vụ, giảm 2 người chết và giảm 33 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung trên địa bàn toàn tỉnh trong 9 tháng năm 2024, lũy kế có 678 vụ TNGT, giảm 2% so với cùng kỳ, làm chết 326 người, giảm 17,7% so với cùng kỳ, bị thương 471 người, giảm 1,1% so với cùng kỳ.

Để phát huy hiệu quả từ các giải pháp mới, Sở GTVT tỉnh Bình Dương cũng triển khai thí điểm xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô thông qua trích xuất dữ liệu từ Trạm kiểm tra tải trọng xe tại Km22+850 trên đường ĐT 741 (thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên), nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều mô hình mới, có hiệu quả như: cổng trường an toàn giao thông; thanh niên, phụ nữ CSGT xung kích - vì bình yên trên những tuyến đường, nhất là vận động người dân tích cực phản ánh các lỗi vi phạm an toàn giao thông gửi về công an các đơn vị, địa phương để xác minh, xử phạt, góp phần tiếp tục kéo giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương.

XUÂN TRUNG