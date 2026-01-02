Đang lái xe, tài xế taxi bị hành khách dùng đũa đâm vào mặt

Ngày 2-1-2026, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với Công an xã Krông Păc (tỉnh Đắk Lắk) điều tra vụ việc một tài xế điều khiển xe taxi bị hành khách tấn công.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 1-1-2026, tài xế T.N.T. (sinh năm 1999, trú tại Ea Yong A, xã Krông Păc) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một hành khách tấn công.

Theo trình báo của anh T., khoảng 16 giờ ngày 1-1-2026, anh điều khiển xe taxi mang BKS: 47B-142... chở hai hành khách từ xã Ea Phê về xã Krông Pắc. Khi đến đoạn đường khu vực buôn Kmrơng, xã Krông Pắc (cách quốc lộ 26 khoảng hơn 100m) thì bị nam hành khách ngồi sau cầm cây đũa đâm tới tấp vào mặt, khiến anh T. phải bỏ xe chạy thoát thân. Hậu quả, vụ việc khiến anh T. bị thương tích vùng mặt.

Tài xế xe taxi bị hành khách ngồi sau dùng đũa đâm vào mặt

Theo trích xuất từ camera trên xe anh T. thời điểm trên, anh chở hai hành khách là một cặp vợ chồng. Do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã chồm lên ôm cổ và dùng đũa đâm liên tục vào mặt tài xế. Dù người vợ ngồi sau la hét, can ngăn nhưng người đàn ông không dừng lại. Lúc này, tài xế T. phải tung cửa bỏ chạy thoát thân.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn nói chuyện qua lại về kinh nghiệm và cách lái xe nên vị hành khách đã dùng đũa tấn công anh T.

Công an xã đang củng cố hồ sơ, xác định rõ đối tượng để làm việc.

MAI CƯỜNG