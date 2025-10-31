Đảng viên cơ sở chủ động học tập, làm theo nghị quyết

Ngày 31-10, Đảng ủy các xã Củ Chi, xã Thái Mỹ đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy các xã đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng mới được Trung ương và Thành ủy TPHCM ban hành.

Trong đó, trọng tâm là: Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 66-CTrHĐ/TU ngày 2-4-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương về mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên…

Cũng tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy các xã đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã; Chương trình hành động về công tác vận động nhân dân...

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, đồng thuận cao trong nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

