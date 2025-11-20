Hà Nội: Rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 02-QĐ/TU về công tác quản lý đảng viên, thay thế Quy định số 09-QĐ/TU ngày 22-10-2022, nhằm tăng cường hiệu quả rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố.

Quy định số 02-QĐ/TU đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác quản lý đảng viên; yêu cầu thực hiện đồng bộ, thống nhất các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ đội ngũ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, không còn đủ tư cách.

Quy định cũng tạo cơ sở pháp lý và định hướng thống nhất để các cấp ủy thực hiện đúng quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ Hà Nội.

Pano trang trí trên đường phố Thủ đô chào mừng Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy các cấp xác định rõ trách nhiệm, coi việc rà soát, sàng lọc đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

Cùng với đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ cấp trên đối với cấp dưới, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới.

Việc thực hiện Quy định số 02-QĐ/TU là bước cụ thể hóa các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW (ngày 25-10-2021) và Nghị quyết số 21-NQ/TW (ngày 16-6-2022) của Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

QUỐC LẬP