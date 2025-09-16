TPHCM: Hơn 75.200 đại biểu tham dự hội nghị quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị

Ngày 16-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại gần 11.000 điểm cầu trên cả nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị. Thực hiện: VĂN MINH

Tại điểm cầu Trung ương ở Hà Nội, tham dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự hội nghị tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại TPHCM, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 1.250 điểm cầu, với sự tham dự của hơn 75.200 đại biểu. Tham dự tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM và các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trò chuyện với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết: Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo chương trình, các đại biểu nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nghe thông tin chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 8-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW”; chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW”; chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW”.

>> Một số hình ảnh tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

