Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nêu rõ, Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 vừa nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, vừa là dịp để thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai phong trào thi đua, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày báo cáo tại Đại hội

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, Ban đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 23 nghị quyết, kết luận, chỉ thị về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thể chế hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà các nghị quyết đại hội của Đảng đã đề ra...

Quang cảnh đại hội

Tổng kết đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị biểu dương và cảm ơn sự đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào kết quả công tác chung của Ban. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị bám sát chức năng, nhiệm vụ từng vụ, đơn vị và của Ban; đổi mới về tư duy, cách làm; chú trọng việc thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao...

“Việc xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và đánh giá thi đua phải phân định rõ từng nhóm lĩnh vực công tác tương ứng với từng nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cụ thể”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị lưu ý và bày tỏ tin tưởng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương giai đoạn 2025 - 2030 sẽ đạt được nhiều kết quả toàn diện hơn.

ANH PHƯƠNG