Ngày 8-5, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, đã chủ trì hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 làm việc với Đảng ủy Toà án nhân dân tối cao. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, sau khi nghe Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng báo cáo và các ý kiến thảo luận, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nói đến tòa án là nói đến ý nghĩa thiêng liêng của công lý, công bằng - sự liêm chính, công minh - niềm tin và chỗ dựa của nhân dân. Đây là niềm tự hào, cũng là trách nhiệm rất lớn của ngành Tòa án nhân dân đối với đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: "Tòa án không trực tiếp tạo ra lợi nhuận, nhưng tòa án tạo ra sự an tâm. Mà trong kinh tế, "an tâm" chính là nền tảng của mọi quyết định đầu tư và phát triển. Nếu viện kiểm sát đóng vai trò "người canh gác" tính thượng tôn pháp luật, thì tòa án là "người cầm lái" trong việc đảm bảo sự công bằng và minh bạch. Đây là 2 yếu tố để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với tiến trình phát triển của đất nước, vai trò, vị trí quan trọng của ngành Tòa án đã ngày càng được khẳng định; chức năng, nhiệm vụ ngày càng được xác định rõ ràng; mô hình tổ chức ngày càng hoàn thiện; đội ngũ thẩm phán và cán bộ ngày càng lớn mạnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn; công tác của ngành Tòa án ngày càng có nhiều tiến bộ.

Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao và ngành Tòa án tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Hoạt động xét xử của tòa án phải làm cho các bên tâm phục, khẩu phục, “xử đúng, xử trúng, công tâm, vô tư, khách quan”.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đánh giá toàn diện mô hình Tòa án nhân dân 3 cấp bằng chỉ số cụ thể, như: án tồn, án quá hạn, chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân; qua đó lượng hóa đóng góp của tòa án đối với phát triển kinh tế thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, phá sản, bảo vệ quyền sở hữu, cải thiện môi trường đầu tư. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu ngành Tòa án siết chặt đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc, gắn với kết quả xét xử, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Tòa án nhân dân tiếp tục có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới, thực sự trở thành biểu tượng của công lý, công bằng, của niềm tin và lẽ phải, là “pháo đài” chính trị, pháp lý vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tòa án nhân dân tối cao.

CẨM HÀ