Hải Phòng khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026

Tối 8-5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng (Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên), UBND TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng".

Chương trình bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Clip: ĐỖ TRUNG

Dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và TP Hải Phòng...

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo TP Hải Phòng và các đại biểu dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: ĐỖ TRUNG



Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố, là dịp để nhân dân ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng TP Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5-2026), về truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; củng cố niềm tự hào về quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển.

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn (ngoài cùng bìa phải) cùng các đại biểu dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Năm 2026, thành phố lựa chọn "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng" là chủ đề của lễ hội, với ý nghĩa khẳng định Hải Phòng là vùng đất hội tụ, giao thoa và kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa, con người của thành phố Anh hùng và văn hiến, truyền thống “Xứ Đông văn hiến, đất Cảng anh hùng”, đồng thời là nơi hội tụ các nguồn lực phát triển về công nghiệp, cảng biển, văn hóa và hội nhập quốc tế. Hướng đến mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp và cảng biển hiện đại, cực tăng trưởng quan trọng của miền Bắc và cả nước.

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” là điểm nhấn trung tâm của Lễ hội, được dàn dựng công phu, quy mô lớn, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình diễn hiện đại. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật diễn ra tại Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng được đông đảo quần chúng nhân dân tham dự. Chương trình được dàn dựng công phu, nội dung tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của thành phố, tôn vinh truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và khắc họa hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, hội nhập.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật ở khu vực Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên đã thắp sáng bầu trời thành phố, tạo nên khoảnh khắc thăng hoa khó quên với nhân dân và du khách đến Hải Phòng.

Chương trình nghệ thuật ca ngợi truyền thống lịch sử hào hùng của TP Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, TP Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao; luôn tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và cùng nhau từng bước khẳng định thương hiệu “Thành phố lễ hội - Thành phố âm nhạc”, nâng tầm lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia, quốc tế.

Từ chiều sâu lịch sử, chương trình mở rộng sang bức tranh phát triển toàn diện của thành phố trong thời kỳ mới. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong khuôn khổ lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026, TP Hải Phòng tổ chức công bố và trao danh hiệu Đại sứ Du lịch TP Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi. Điểm nhấn của chương trình là 2 đợt bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao cho nhân dân và du khách thưởng thức.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung trao danh hiệu Đại sứ Du lịch TP Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng tại chương trình, TP Hải Phòng công bố quyết định công nhận Khu du lịch Vũ Yên là Khu du lịch cấp tỉnh. Cùng với đó, sau TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa, Hải Phòng trở thành một trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành Bộ Tiêu chí Du lịch Xanh cấp thành phố.

Qua 12 mùa tổ chức thành công, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã xây dựng được bản sắc riêng thông qua chuỗi chủ đề xuyên suốt, phản ánh sinh động hành trình phát triển của Hải Phòng - từ chiều sâu lịch sử đến nhịp chuyển mình hiện đại. Không chỉ góp phần định vị hình ảnh “thành phố Cảng” trên bản đồ văn hóa - du lịch quốc gia, lễ hội còn tạo dựng dấu ấn bền vững trong lòng công chúng và du khách.

ĐỖ TRUNG