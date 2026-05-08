Cử tri kiến nghị chính sách thuế, tiền lương sát hơn với đời sống

Chiều 8-5, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 7 Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri các phường: Tân Mỹ, Cát Lái, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Phú Thuận, Tân Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước. Hội nghị tiếp xúc trực tiếp ở điểm cầu phường Tân Mỹ, kết nối trực tuyến 9 phường, xã còn lại.

Tổ ĐBQH đơn vị 7 gồm các ĐB: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Mong chính sách thuế theo kịp chi phí thực tế

Quan tâm đến chính sách thuế thu nhập cá nhân, cử tri Phạm Lê Quốc Tuấn (phường Tân Mỹ), cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay chưa theo kịp chi phí sinh hoạt thực tế, nhất là tại đô thị lớn như TPHCM. Cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh; đồng thời có cơ chế tự động cập nhật theo biến động giá cả để phù hợp với đời sống người dân.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu giãn khoảng cách các bậc thuế lũy tiến hợp lý hơn. Theo cử tri, hiện nay khoảng cách giữa các bậc thuế còn hẹp, khiến người lao động khi tăng thu nhập không nhiều nhưng đã phải chịu mức thuế cao hơn. Cử tri đề xuất mở rộng các khoản được khấu trừ như chi phí y tế, giáo dục, thuê nhà… để phản ánh đúng khả năng đóng thuế của người dân.

Cử tri Nguyễn Đình Thúy (phường Tân Thuận) kiến nghị xem xét điều chỉnh chính sách BHXH theo hướng sát thực tế hơn, nhất là với nhóm công nhân, lao động nhập cư. Theo cử tri, các chế độ thai sản, ốm đau, bệnh dài ngày... tuy đã có nhưng mức chi trả trong nhiều trường hợp chưa theo kịp chi phí thực tế.

Cần cơ chế tiền lương linh hoạt

Về chính sách tiền lương, cử tri Lê Thị Kim Hường (phường Khánh Hội) bày tỏ phấn khởi trước thông tin điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1-7-2026. Tuy nhiên, trước áp lực tăng giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, cử tri lo ngại đến tháng 7, mức tăng này có thể bị lạm phát “bào mòn”, không đủ để cải thiện đời sống thực tế.

Cử tri kiến nghị nghiên cứu cơ chế điều chỉnh lương linh hoạt, có tính đến biến động chỉ số giá tiêu dùng hàng năm, nhằm bảo đảm giá trị thực tế của tiền lương.

Cử tri Dương Văn Hoàng (phường Vĩnh Hội) phân tích, khối lượng công việc của cán bộ cơ sở tăng lên đáng kể nhưng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Cử tri kiến nghị đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương theo vị trí việc làm và có phụ cấp đặc thù hoặc chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho cán bộ tại các đơn vị vừa sáp nhập.

Thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị 7, ĐB Lê Quang Mạnh đánh giá các ý kiến cử tri rất cụ thể, thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống người dân. Các ý kiến sẽ được ghi nhận đầy đủ và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với các ý kiến về chính sách thuế, ĐB Lê Quang Mạnh cho biết, Quốc hội vừa thông qua điều chỉnh một loạt luật thuế; đồng thời, trong năm 2025 cũng đã có nhiều luật thuế được sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, vẫn còn nhiều vấn đề mới phát sinh, trong đó các kiến nghị của cử tri nêu ra là xác đáng.

ĐB cũng nêu một số điểm mới trong chính sách thuế, đáng chú ý là nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Đây là nội dung đã được Quốc hội thảo luận kỹ, xuất phát từ thực tế nhiều hộ kinh doanh nhỏ có doanh thu không cao, trong khi chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế vẫn tạo áp lực nhất định.

ĐB Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, điều quan trọng là chính sách sau khi được ban hành phải sớm đi vào cuộc sống. Các quy định hướng dẫn cần rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, tránh phát sinh thêm thủ tục gây khó cho người dân, hộ kinh doanh.

THU HOÀI