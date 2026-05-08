Phân luồng giao thông tạm cầu Giồng Ông Tố và các nhánh cầu vượt nút giao An Phú

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị chủ đầu tư khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông tổng thể khi đưa vào khai thác đồng bộ cầu N3, cầu N4 và các nhánh cầu Giồng Ông Tố.

Phương tiện lưu thông qua nhánh cầu N3

Chiều 8-5, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, Sở Xây dựng chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm cầu Giồng Ông Tố và các nhánh cầu vượt N3, N4 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú, phường Bình Trưng.

Theo Sở Xây dựng, việc tổ chức giao thông tạm nhằm phục vụ thi công các hạng mục tiếp theo của dự án nút giao An Phú – công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông TPHCM. Việc tổ chức giao thông tạm này được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố tại Văn bản số 3412/BQLDAGT-DA2 ngày 23-4-2026 và ý kiến của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM.

Phân luồng giao thông nhánh cầu vượt N3, N4 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, cầu N3 và nhánh phải cầu Giồng Ông Tố sẽ tổ chức lưu thông một chiều cho tất cả các loại ô tô theo hướng từ đường Mai Chí Thọ đến đường Đồng Văn Cống. Tốc độ tối đa cho phép trên cầu N3 là 50km/giờ, còn nhánh phải cầu Giồng Ông Tố là 60km/giờ.

Ở chiều ngược lại, cầu N4 và nhánh trái cầu Giồng Ông Tố sẽ lưu thông một chiều cho các loại ô tô theo hướng từ đường Đồng Văn Cống đến đường Mai Chí Thọ. Tốc độ tối đa cho phép trên cầu N4 là 50km/giờ, còn nhánh trái cầu Giồng Ông Tố là 60km/giờ.

Phân luồng giao thông tạm cầu Giồng Ông Tố và các nhánh cầu vượt N3, N4 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng cũng yêu cầu cấm dừng, đỗ xe trên toàn tuyến nhằm đảm bảo an toàn và lưu thông thông suốt trong thời gian khai thác tạm.

Trước khi đưa công trình vào khai thác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phải hoàn thiện đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu theo quy định và theo góp ý của Phòng Cảnh sát giao thông.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình trong quá trình khai thác tạm; tổ chức quản lý, bảo trì công trình đúng quy định nhằm đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và thông suốt.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông tổng thể khi đưa vào khai thác đồng bộ cầu N3, cầu N4 và các nhánh cầu Giồng Ông Tố. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý phương án tổ chức giao thông tại các tuyến đường dân sinh hai bên cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông. Báo cáo phương án tổng thể phải gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20-5.

QUỐC HÙNG