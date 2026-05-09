Vận động nhân dân bằng “Mặt trận số”

Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để đổi mới căn bản phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, từ công tác quản lý, điều hành đến tuyên truyền, vận động và tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh việc triển khai nền tảng “Mặt trận số”. Ảnh: DIỆP HƯƠNG

Mở rộng không gian hoạt động của MTTQ

Thời gian gần đây, người dân Tổ dân phố số 5 tại khu vực chung cư Văn Quán (phường Hà Đông, Hà Nội) đều nhận các thông tin quan trọng qua “Mặt trận số Thủ đô” trên ứng dụng iHanoi cũng như nhóm Zalo do cán bộ mặt trận lập ra. Thông tin thiết thân của tổ dân phố, các thông báo, cảnh báo quan trọng của chính quyền, lực lượng chức năng đều được cán bộ mặt trận cập nhật kịp thời để người dân nắm bắt.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhấn mạnh, chuyển đổi số đang trở thành yếu tố then chốt, làm thay đổi căn bản phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có MTTQ Việt Nam. Thời gian qua, mô hình “Mặt trận số Thủ đô” trên ứng dụng iHanoi đã tạo ra kênh kết nối trực tiếp giữa MTTQ với nhân dân trên môi trường số.

Thông qua nền tảng này, các ý kiến, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời, công khai, minh bạch; đồng thời trở thành công cụ hiệu quả để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào bằng phương thức số. Đây là bước chuyển đánh dấu sự thay đổi từ “tiếp xúc trực tiếp” sang “tương tác số”, mở rộng không gian hoạt động của MTTQ.

Các nền tảng số giúp MTTQ Hà Nội không chỉ truyền thông mà còn lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, thông qua ứng dụng iHanoi, việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến nhân dân được thực hiện nhanh chóng, minh bạch, góp phần nâng cao niềm tin và sự tham gia của người dân.

Bà Giàng Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, cho hay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Lào Cai cũng đã đổi mới phương thức nắm tình hình trong nhân dân, chủ động ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, tổng hợp, phản ánh ý kiến từ cơ sở. Việc triển khai mô hình “Tổ công nghệ số” và kênh Zalo “Lắng nghe dân nói” đã mở rộng hình thức tương tác với nhân dân, rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao hiệu quả xử lý thông tin…

Xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”

Chuyển đổi số không chỉ thay đổi công cụ mà còn thay đổi phương thức vận động nhân dân. Từ chỗ chủ yếu dựa vào tiếp xúc trực tiếp, vận động theo phong trào, MTTQ đang từng bước chuyển sang phương thức vận động dựa trên dữ liệu, tăng cường tương tác số, hướng tới tiếp cận “đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng thời điểm”. Đây là xu hướng tất yếu, đồng thời là yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, điểm mới của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là bổ sung chương trình hành động mới “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam”.

Chương trình sẽ triển khai các giải pháp căn cơ như: phong trào “Bình dân học vụ số”, phát triển hệ sinh thái các nền tảng số thống nhất, dùng chung, liên thông; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ ra quyết định của lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp. Từ nền tảng này, hoạt động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ được đổi mới về phương thức, đúng với phương châm “gần dân, sát dân, gần không gian số” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố đã tích cực triển khai chương trình “Mặt trận số - Bình dân học vụ số” và xây dựng mô hình “Cơ quan số - cán bộ số - đoàn viên số - hội viên số. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận gắn thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận trong tình hình mới”.

PHAN THẢO