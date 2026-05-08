Tây Ninh: Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, 1 người tử vong

Chiều 8-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên đường tỉnh 825, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi cabin xe hư hỏng nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe bồn biển số 51C-180... do ông L.V.Đ. (50 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TPHCM) điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 825 theo hướng từ ngã tư Sò Đo đi ngã tư Tân Mỹ.

Khi đến đoạn thuộc ấp Sò Đo, phương tiện này va chạm với ô tô biển số 62A-349... do ông N.Đ.M. (40 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm đầu tiên, xe bồn tiếp tục tông vào ô tô tải biển số 62F-004... do ông L.V.N. (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Đầu xe ô tô con bị bể nát một bên do va chạm

Những cú va chạm mạnh khiến cả 3 phương tiện hư hỏng nặng phần đầu. Xe tải bị hất văng một phần xuống lề đường, cabin bẹp dúm. Tài xế xe tải tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Do cabin xe tải biến dạng nặng, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

QUANG VINH