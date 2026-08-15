Đánh thức “viên ngọc xanh” hồ Đá Bàng

Từ một công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, hồ Đá Bàng ở xã Nghĩa Thành đang được chính quyền địa phương và ngành thể thao thành phố định hướng khai thác đa giá trị, kết hợp thể thao dưới nước quy mô quốc gia, du lịch sinh thái và không gian cộng đồng.

Không gian thể thao sinh thái

Những năm gần đây, hồ Đá Bàng bắt đầu được du khách khắp nơi tìm đến trải nghiệm. Không gian rộng mở, không khí trong lành, cảnh quan còn khá nguyên sơ khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân phù hợp cho các hoạt động dã ngoại, khám phá thiên nhiên.

Lần đầu đến hồ Đá Bàng, chị Dương Tùng Chi, một vận động viên chèo thuyền đến từ TP Đồng Nai, không giấu được sự thích thú trước không gian thiên nhiên rộng mở.

“Không khí trong lành, cảnh quan đẹp và thoáng đãng, cho tôi cảm giác thư thái như đang ở một khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên”, chị Chi chia sẻ.

Theo chị Chi, hồ Đá Bàng có nhiều tiềm năng phát triển các hoạt động như chèo SUP, kayak, đua thuyền, cắm trại, nghỉ dưỡng có thể kết hợp với tham quan địa đạo Long Phước, các làng nghề, vườn cây ăn trái trong khu vực.

Giải đua thuyền truyền thống vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia 2026 vừa được tổ chức tại hồ Đá Bàng (ẢNH: QUANG VŨ)

2 năm trở lại đây, hồ Đá Bàng đã trở thành địa điểm tổ chức nhiều giải đua thuyền quy mô. Tháng 8-2025 và tháng 5-2026, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM lần lượt tổ chức 2 giải đua thuyền cấp quốc gia cự ly 1.000m tại đây.

Theo ông Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, đơn vị đang đề xuất chỉnh trang khu vực hồ Đá Bàng, hướng tới xây dựng địa điểm thi đấu đáp ứng yêu cầu của các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế. Phương án này gồm mở rộng đường đua lên 2.000m, nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện mặt bằng phục vụ thi đấu.

“Hồ Đá Bàng có diện tích rộng, mặt nước phẳng lặng, đường đua thẳng dài, khung cảnh nên thơ, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu lớn. Với lợi thế sẵn có và định hướng phát triển rõ ràng, kỳ vọng về một trung tâm đua thuyền tầm cỡ quốc gia ngay tại xã Nghĩa Thành đang dần hiện hữu”, ông Tân nói.

Đây cũng là hướng đi được thể hiện trong đề án chỉnh trang mặt bằng tại hồ Đá Bàng do Trung tâm Thể thao dưới nước (Sở VH-TT TPHCM) đề xuất. Theo đó, khu vực ven hồ dự kiến được san gạt, vệ sinh, chỉnh trang; bố trí mặt bằng sân bãi tập kết trang thiết bị, bãi đậu xe và khuôn viên cây xanh. Diện tích khu vực đề xuất bàn giao khoảng 38.529m2 phục vụ tập luyện và tổ chức thi đấu.

Ngoài phục vụ thi đấu thể thao, hồ Đá Bàng còn có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành những sản phẩm du lịch mới. Hồ Đá Bàng có thể kết hợp các hoạt động chèo SUP, kayak, đua thuyền, cắm trại, trải nghiệm thiên nhiên, tham quan các điểm đến văn hóa, lịch sử và vườn cây ăn trái trong khu vực.

Hồ Đá Bàng nằm trên địa bàn xã Nghĩa Thành, cách trung tâm phường Bà Rịa khoảng 10km về phía Đông Bắc. Đây là công trình nhân tạo, hình thành từ tháng 11-1983 khi con đập Đá Bàng được xây dựng nhằm trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hồ Đá Bàng có diện tích mặt nước gần 25km², là một trong những hồ chứa nước ngọt lớn của khu vực.

Kỳ vọng tạo sức bật mới cho địa phương

Theo đề xuất của Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, việc chỉnh trang hồ Đá Bàng trước hết nhằm bảo đảm điều kiện chuyên môn phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11-2026.

Về lâu dài, việc đầu tư, chỉnh trang hồ Đá Bàng còn tạo thêm không gian tập luyện, thi đấu ổn định cho vận động viên, góp phần xây dựng cơ sở vật chất phục vụ quá trình phát triển bộ môn đua thuyền của TPHCM, từ đào tạo lực lượng trẻ, nâng cao thành tích thi đấu đến tổ chức các giải đấu trong nước và hướng tới những sân chơi lớn hơn.

Thực tế, nhiều năm qua, TPHCM đã đào tạo được lực lượng vận động viên đạt thành tích cao, đóng góp hơn 100 huy chương quốc tế nhưng thành phố vẫn chưa có địa điểm tập luyện ổn định, chưa đủ điều kiện đăng cai các giải Rowing cấp quốc gia, quốc tế.

“Nếu được đầu tư đồng bộ, hồ Đá Bàng sẽ trở thành địa điểm tập luyện lâu dài của bộ môn đua thuyền, nơi tổ chức các giải quốc gia, quốc tế, đồng thời hướng tới hình thành Trung tâm Huấn luyện đua thuyền khu vực phía Nam, trung tâm đào tạo trẻ và địa điểm tập huấn của đội tuyển quốc gia”, ông Hoàng Đức Tân nói.

Ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, cho biết, khi hồ Đá Bàng trở thành điểm đến thể thao sinh thái, địa phương định hướng khai thác lợi thế mặt nước và cảnh quan để phát triển các dịch vụ du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng, lưu trú và ẩm thực.

Xã sẽ tính toán kết nối hồ Đá Bàng với các điểm tham quan, di tích, làng nghề và vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, hình thành chuỗi sản phẩm trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Hướng phát triển này cũng mở thêm dư địa thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm, mở rộng các hoạt động dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước biến lợi thế cảnh quan, mặt nước thành nguồn lực phát triển kinh tế địa phương.

QUANG VŨ