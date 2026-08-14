Lãnh đạo phường Long Trường gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi

Tham dự chương trình có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Trường Nguyễn Văn Dũng; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Trường Lê Ngọc Dũng; cùng đại diện Ban giám hiệu, học sinh, thiếu nhi tại các trường học và trên địa bàn phường.

Tại chương trình, các em thiếu nhi đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của mình với lãnh đạo phường. Đây là dịp để tiếng nói của trẻ em được lắng nghe một cách chân thành, cởi mở; đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt những vấn đề các em đang quan tâm trong học tập, sinh hoạt và đời sống.

Em Nguyễn Hà Thảo Trinh (Lớp 8.6, Trường THCS Long Trường) bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng đến lãnh đạo phường. Ảnh: PHƯỜNG LONG TRƯỜNG

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Lê Ngọc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần mạnh dạn, tự tin, trách nhiệm của các em thiếu nhi đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện sự quan tâm đến bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng nơi mình sinh sống.

Theo Chủ tịch UBND phường Long Trường, qua lắng nghe các ý kiến phát biểu hôm nay, các em không chỉ quan tâm đến nhu cầu vui chơi, học tập của bản thân mà còn thể hiện ý thức công dân, trách nhiệm xã hội ngay từ khi còn nhỏ.

Đồng chí Lê Ngọc Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: PHƯỜNG LONG TRƯỜNG

“Những nội dung các em đề xuất đều rất cụ thể, thiết thực, phản ánh đúng những vấn đề đang được thiếu nhi quan tâm hiện nay như: học bơi và phòng, chống đuối nước; an toàn trên không gian mạng; chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng sân chơi, không gian đọc sách; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, STEM, kỹ năng sống; chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng môi trường gia đình hạnh phúc”, đồng chí Lê Ngọc Dũng phát biểu.

Lãnh đạo phường Long Trường chụp hình lưu niệm cùng các em thiếu nhi. Ảnh: PHƯỜNG LONG TRƯỜNG

Dịp này, lãnh đạo phường đã trao tặng những phần quà đến các đại biểu thiếu nhi nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện kỹ năng sống, tham gia các hoạt động Đội, hoạt động hè. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật và xây dựng hình ảnh người đội viên, thiếu nhi năng động, sáng tạo, nhân ái, trách nhiệm.

HỒ SƠN