Phường Bình Tân ra mắt mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Mô hình hướng đến mục tiêu xây dựng các khu nhà trọ bảo đảm tiêu chí về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tự quản cộng đồng, xanh - sạch - văn minh và nghĩa tình.
Tại chương trình, Hội LHPN phường Bình Tân cùng Công an phường Bình Tân trao quyết định thành lập Tổ tự quản khu nhà trọ và ký kết phối hợp thực hiện các tiêu chí mô hình giữa Hội LHPN phường, Công an phường cùng chủ nhà trọ. Phường cũng trao tặng 6 bình chữa cháy cho khu nhà trọ; tặng 20 phần quà cho phụ nữ, trẻ em.
Công an phường Bình Tân thực hiện tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội; hướng dẫn người dân cách nhận diện và xử lý các hình thức lừa đảo qua mạng.
Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Tân, cho biết trên địa bàn phường hiện có 498 khu nhà trọ. Đây là khu nhà trọ đầu tiên triển khai mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Ông đề nghị Công an phường và Hội LHPN phường tiếp tục rà soát, nhân rộng mô hình tại các khu nhà trọ khác.