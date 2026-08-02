Sáng 2-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Bình Tân phối hợp Công an phường Bình Tân (TPHCM) ra mắt mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại nhà trọ Huy Hoàng Gia (địa chỉ 70 đường Tây Tân, khu phố 34).

Video: Phường Bình Tân ra mắt mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Thực hiện: LÊ THOA - NGUYỄN TÂN

Mô hình hướng đến mục tiêu xây dựng các khu nhà trọ bảo đảm tiêu chí về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tự quản cộng đồng, xanh - sạch - văn minh và nghĩa tình.

Hội LHPN phường Bình Tân, Công an phường Bình Tân và chủ nhà trọ ký kết phối hợp. Ảnh: LÊ THOA

Tại chương trình, Hội LHPN phường Bình Tân cùng Công an phường Bình Tân trao quyết định thành lập Tổ tự quản khu nhà trọ và ký kết phối hợp thực hiện các tiêu chí mô hình giữa Hội LHPN phường, Công an phường cùng chủ nhà trọ. Phường cũng trao tặng 6 bình chữa cháy cho khu nhà trọ; tặng 20 phần quà cho phụ nữ, trẻ em.

Trung tá Ngô Thùy Dương, Phó Trưởng Công an phường Bình Tân trao tặng bình chữa cháy cho chủ nhà trọ. Ảnh: LÊ THOA

Công an phường Bình Tân thực hiện tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội; hướng dẫn người dân cách nhận diện và xử lý các hình thức lừa đảo qua mạng.

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM và phường Bình Tân chụp ảnh tại khu nhà trọ an toàn. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Tân, cho biết trên địa bàn phường hiện có 498 khu nhà trọ. Đây là khu nhà trọ đầu tiên triển khai mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Ông đề nghị Công an phường và Hội LHPN phường tiếp tục rà soát, nhân rộng mô hình tại các khu nhà trọ khác.

LÊ THOA