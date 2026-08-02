Trao yêu thương, tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

Dịp cuối tuần, nhiều hoạt động thiện nguyện được tổ chức nhằm chăm lo, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027.

Cô Phan Thị Hồng Cẩm, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng chuẩn bị cho Hội chợ 0 đồng

Tại đặc khu Côn Đảo, Nhóm Thiện nguyện Bách khoa Xây dựng khóa 2000 phối hợp Doanh nghiệp xã hội Tủ sách Nhân ái trao sách, thiết bị thư viện, xe đạp và quà tặng học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc.

Đoàn đã trao 1.881 cuốn sách giáo khoa, 532 đầu sách tham khảo và 12 bàn đọc sách cho thư viện nhà trường, tổng trị giá hơn 61 triệu đồng. Ngoài ra, 10 xe đạp mới, 100 bộ đồng phục cùng nhiều phần quà thiết thực cũng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 108 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa

Tổng kinh phí chương trình hơn 108 triệu đồng, do Nhóm Thiện nguyện Bách khoa Xây dựng khóa 2000, Chương trình Tủ sách Nhân ái, Nhóm Anh chị em Ban Quản lý Phát triển đô thị TPHCM và gia đình nhà văn Phùng Quán chung tay đóng góp.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh còn được xem biểu diễn ảo thuật và tham gia chuyên đề truyền cảm hứng về văn hóa đọc.

Tại phường Bà Rịa, Trường THCS Kim Đồng tổ chức chương trình “Hội chợ 0 đồng”, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Tại các “gian hàng yêu thương”, học sinh được tự lựa chọn những vật dụng phù hợp với nhu cầu và sở thích. Chương trình trao 26 phần quà, mỗi phần gồm cặp sách, tập trắng, áo sơ mi, đồ dùng học tập cùng nhiều vật dụng thiết yếu.

Chương trình mang đến những gian hàng yêu thương cho các em học sinh

Toàn bộ kinh phí tổ chức do cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các nhà hảo tâm đóng góp.

Trước đó, nhà trường đã vận động được 761 quyển vở, 276 cây bút cùng hàng chục cặp sách, thước, giày dép, bút màu, bình nước và nhiều đồ dùng học tập khác.

Các em học sinh được tiếp sức đến trường trước thềm năm học mới

Cô Phan Thị Hồng Cẩm, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng, cho biết “Hội chợ 0 đồng” là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng sẽ tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới.

KHÁNH CHI