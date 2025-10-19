Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh: Làm điện ảnh, đừng vượt ngưỡng đầu tư

Từ chỗ chỉ "làm cái mình thích" với Hai Muối , đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh nói anh nhận ra điểm yếu của mình và tự cải thiện để tốt dần lên mỗi ngày. "Tôi vẫn đang cố gắng và tự thấy mình vẫn phải học tiếp", đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh tự nhủ.

Đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh chỉ đạo trên phim trường

Thuyết phục diễn viên bằng sự tôn trọng

* PHÓNG VIÊN: Làm phim Hai Muối cho anh những kinh nghiệm nào để tiếp tục thực hiện Chị ngã em nâng?

* Đạo diễn - NSƯT VŨ THÀNH VINH: Đó là cách kể chuyện và kịch bản - 2 yếu tố tôi yếu nhất. Khi thực hiện phim Hai Muối, tôi chỉ làm cái mình thích. Lúc đó, tôi muốn làm một bộ phim về cha của mình, tự mày mò viết kịch bản và thực hiện. Nhưng thật ra để viết một kịch bản, kể một câu chuyện có ngôn ngữ điện ảnh phải có học thuật, không chỉ thích là đủ.

Với bộ phim đầu tiên, tôi dành tình cảm riêng của mình cho nó quá nhiều nên chủ đề không mới, cách kể chưa hiện đại. Tất cả những điều đó tôi đúc kết trong bộ phim thứ 2, kể một câu chuyện có kịch bản tốt hơn và chủ đề đi sát sườn, không lan man đồng thời ngôn ngữ thể hiện cũng súc tích hơn. Tôi vẫn đang cố gắng và tự thấy mình vẫn phải học tiếp.

* Anh có thể nói rõ hơn về quá trình phát triển kịch bản với nhóm của biên kịch Bình bồng bột?

* Khi gặp nhà biên kịch Trần Minh (Bình bồng bột), tôi kể ý tưởng, dựa trên câu chuyện có thật của vợ mình. Từ đó, hai anh em cùng nhau làm kịch bản trong 6 tháng.

Trước đây, khi làm kịch bản vì theo ý của mình nên tôi không có phản biện. Nhưng với Chị ngã em nâng, có rất nhiều người phản biện. Cũng vì thế, kịch bản đòi hỏi phải được chọn lựa, gặp gỡ và trao đổi rất kỹ, nếu cảm thấy không được phải viết lại hoàn toàn.

* Làm việc với các ngôi sao chính - phụ đông đảo trong phim, anh phân chia các tuyến vai của họ như thế nào?

* Với dự án này, tôi thấy có sự kết nối tốt. Kinh nghiệm sau phim đầu tiên là từ giai đoạn chuẩn bị tôi làm rất kỹ. Thậm chí, khi diễn viên đọc kịch bản, nếu chưa thấy thỏa mãn có thể phản biện ngay. Tôi cũng cho phép họ thoại lại theo cách của mình, chấp nhận sự tranh luận. Như Lê Khánh thường đưa ra khá nhiều thay đổi và tôi đề nghị cô ấy có thể thử làm theo cách riêng. Nếu không ổn, cô ấy phải làm theo cách của tôi. Đó là cách tôi thuyết phục các diễn viên.

Tôi thậm chí còn chia các diễn viên thành từng cặp để làm việc với nhau rồi mới ngồi chung. Khi diễn viên cảm thấy thỏa mãn, hiểu được nhân vật thuận theo tâm lý, đường dây câu chuyện sẽ triển khai dễ hơn. Lúc đó, đạo diễn cũng dễ điều khiển họ. Theo tôi, giai đoạn tiền kỳ rất quan trọng và quyết định không nhỏ.

* Với dự án này, anh có kỳ vọng doanh thu tốt hơn so với Hai Muối?

* Tôi rất vui bởi thị trường điện ảnh Việt đang phát triển tốt. Có thể vì tôi tham gia điện ảnh hơi trễ nên càng phải cố gắng hơn. Do đó, tôi kỳ vọng phim lần này sẽ có kết quả khả quan hơn Hai Muối.

Không "tham lam"

* Có phải vì nắm bắt được bối cảnh thị trường nên anh quyết định chuyển hẳn sang điện ảnh, không tiếp tục làm truyền hình?

* Hiện nay, việc sản xuất các chương trình truyền hình tôi để lại cho một ê kíp khác làm. Tôi sẽ chuyển hẳn sang điện ảnh, tức là tập trung tối đa và bắt đầu có một cái lộ trình dài hơi hơn. Sắp tới, tôi cũng sẽ đứng ở phía sau để làm công việc của một nhà sản xuất. Khi đã thâm nhập thị trường, hiểu được cái khó của nó tôi sẽ mời đạo diễn khác làm, mình đứng sau sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

* Anh đánh giá đâu là khó khăn lớn nhất của thị trường điện ảnh Việt hiện tại?

* Chúng ta thấy có những phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Nhưng song song đó vẫn có những đạo diễn và những người làm điện ảnh đang gặp khó khăn trong việc có thể duy trì công việc của mình. Đó là sự khốc liệt của thị trường nói chung, trong đó có ngành điện ảnh.

Với một số bộ phim, đó là cả một gia tài với đạo diễn, nhà đầu tư. Nhiều người phải mượn nợ, bán cả gia tài để làm phim mà vẫn thiếu nợ. Khi gặp nhiều nhà đầu tư, không ai dám nói đầu tư phim này, phim kia sẽ có lời. Tiềm năng phát triển thị trường điện ảnh Việt rất nhiều nhưng cũng rất khốc liệt, mỗi nhà làm phim càng phải biết tự cân đối.

Như với Hai Muối, tôi biết sức của mình nên chỉ làm vừa sức thôi. Phim đó, đầu tư không nhiều nên phần quản trị cũng nhẹ hơn và tôi cũng có lời một chút. Theo tôi khi mới vô nghề, đừng tham lam làm cái gì quá lớn, không quản trị được sẽ thất bại. Lời khuyên của tôi là phải biết mình ở đâu, cố gắng làm trong phạm vi cho phép, đừng vượt ngưỡng đầu tư của bản thân và tìm được phân khúc vừa phải. Điều đó sẽ giúp tránh được các rủi ro.

* Dự án tới, anh có thay đổi về mặt thể loại không?

* Tôi nghĩ mình vẫn theo đề tài gia đình, tuy nhiên câu chuyện sẽ phải mới, có sức mạnh nội tâm và được kể nhanh hơn. Tôi nhận thấy, khán giả hiện nay không còn kiên nhẫn, họ yêu cầu từ phần mở đầu không được lê thê, đi ngay vào câu chuyện. Nhưng cũng có những dòng phim đôi khi muốn tìm được vẻ đẹp của nó phải kiên nhẫn một chút. Do đó, tôi sẽ tìm cách cân đối. Dự án tiếp theo tôi đang chuẩn bị kịch bản, chừng nào ưng ý nhất sẽ bấm máy.

“Làm điện ảnh, không “giàu” thì không làm được. “Giàu” ở đây là giàu sự đầu tư, cảm xúc và nhất là giàu khát khao kể câu chuyện của mình. Nếu bạn không đủ “giàu”, bạn cũng không truyền tải được thông điệp đến với khán giả”, đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh nói

VĂN TUẤN thực hiện