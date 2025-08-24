Nghệ sĩ, đạo diễn Nguyễn Quốc Công: Tình yêu xiếc Việt và khát vọng vươn xa

Những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam (nay thuộc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM) đã đầu tư dàn dựng nhiều vở xiếc quy mô, hoành tráng, hấp dẫn. Trong đó, đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Quốc Công (nghệ danh Công Nguyễn) tạo dấu ấn với kịch xiếc Bí ẩn nơi đảo hoang, đặc biệt là "Vùng đất kỳ bí" - một vở xiếc đặc sắc, đã sáng đèn gần 150 suất diễn bán vé và 17 suất diễn hợp đồng.

* PHÓNG VIÊN: Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc, hành trình ấy đã cho anh những kỷ niệm và dấu ấn khó phai nào?

* Nghệ sĩ, đạo diễn NGUYỄN QUỐC CÔNG: Từ nhỏ tôi đã mê xiếc. 12 tuổi, tôi chính thức chạm đến ước mơ của mình, thi đậu và học 5 năm tại Trường Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng người bạn diễn Hồng Nhung - diễn tiết mục đu dây lụa đôi trên không, vào TPHCM tìm kiếm cơ hội phát triển chuyên môn. Có thể nói, tôi và Hồng Nhung là đôi nghệ sĩ trình diễn đu dây lụa trên không đầu tiên ở Việt Nam.

Hơn 10 năm biểu diễn xiếc, chúng tôi có nhiều cơ hội lưu diễn ở nước ngoài, được quan sát, học hỏi, có thêm kinh nghiệm, tiếp cận với xu hướng phát triển nghệ thuật xiếc quốc tế. Sau này khi được giao nhiệm vụ Phó Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh, để đáp ứng yêu cầu công việc, tôi đã theo học chuyên ngành đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM.

Qua đào tạo, tôi nhận thấy góc độ khác biệt giữa người diễn và người tổ chức khi tạo ra những sản phẩm, chương trình. Đó là cần có bài bản, có những kiến thức nhất định, từ kiến thức đạo diễn được học, mới có thể xây dựng được các lớp, mảng, miếng, cấu trúc kịch bản, xử lý kỹ thuật… Có lẽ đây cũng là một ưu thế của tôi, bởi những vấn đề sát sườn của nghệ thuật xiếc, chỉ có diễn viên xiếc làm công tác đạo diễn, luôn bám sát anh em, mới hiểu thấu đáo và tính toán được chu toàn.

Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Công chỉ đạo diễn viên tập luyện

* Hơn 30 năm gắn bó, anh có những trăn trở gì đối với nghề?

* Tôi hơi buồn vì đến thời điểm này vẫn còn nhiều khán giả không hiểu về nghề biểu diễn xiếc. Nhiều người nghĩ đơn giản xiếc là ảo thuật, múa lửa, nuốt dao, kiếm, hay xiếc thú… Vậy nên, tôi muốn thay đổi tư duy khán giả bằng cách quảng bá nghệ thuật xiếc nhiều hơn thông qua những lần huấn luyện cho thí sinh tham gia các gameshow, cuộc thi tài năng của các đài truyền hình, đơn vị sản xuất chương trình truyền hình, biểu diễn xiếc trong các chương trình ca nhạc…

Những năm gần đây, khi hội đủ điều kiện thuận lợi, tôi và các diễn viên đã thực hiện những vở xiếc quy mô, hoành tráng. Đưa các ý tưởng xiếc bên cạnh các màn diễn cơ bản, truyền thống, từ tung hứng, nhào lộn, đu dây, diễn với lửa hay nước, nhưng được thay đổi hoàn toàn bằng hình thái khác, phá cách với nhiều tình tiết, cung bậc cảm xúc, sử dụng nhiều kỹ xảo, thủ pháp dàn dựng.

* Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ vừa khánh thành, anh có định hướng phát triển ở cơ ngơi mới như thế nào?

* Ngay khi dự án được khởi công xây dựng, tôi bám sát để xây dựng những chương trình đủ tầm, tương lai có thể biểu diễn tại điểm diễn mới. Từ thành công của những vở đã ra mắt trong thời gian qua, tôi có thể tự tin nói rằng, chúng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu tổ chức biểu diễn, với sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, cũng như các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật giúp sức.

Tuy nhiên, anh em cũng cần có một thời gian để làm quen với nơi diễn mới, một cơ ngơi hiện đại với những thông số kỹ thuật chuẩn quốc tế. Ví như sân khấu có hồ bơi sâu khoảng 5m thì cần đào tạo thêm cho diễn viên xiếc hoặc cộng tác với các vận động viên bơi lội; hay với sân băng nhân tạo, anh em cũng cần sự đào tạo và tập luyện từ từ. Như màn diễn đu dây, trước đây tại Rạp Xiếc công viên Gia Định, diễn viên chỉ tập ở độ cao 8-9m, qua sân khấu mới, độ cao trần lên đến 24m thì diễn viên phải đu bay ở khoảng 10-15m mới vừa tầm mắt khán giả, thế nên diễn viên phải có thời gian tập luyện nhiều hơn, làm quen dần về kỹ thuật.

Với ngôi nhà mới, bản thiết kế là một nhà hát quy chuẩn quốc tế, là 1 trong 9 sân khấu trên thế giới có những công năng chuyên về xiếc hiện đại. Đó cũng là điều kiện tốt nhất để những đoàn xiếc quốc tế đến TPHCM, tham gia giao lưu biểu diễn. Bên cạnh đó, từ nội lực của anh em nghệ sĩ kế cận, từ lãnh đạo, những người tham gia công tác dàn dựng cũng phải tạo ra được những chương trình xứng tầm với sân khấu mới. Điều đầu tiên là chúng ta phải đáp ứng được nhu cầu của người dân tại TPHCM.

Từ ngôi nhà mới này, tôi mong ước TPHCM sẽ trở thành một cơ sở đào tạo chính quy cho anh em nghệ sĩ xiếc khu vực miền Nam và có một sân khấu cho đạo diễn trẻ tham gia công tác dàn dựng, giúp các em có cơ hội để trải nghiệm, sinh hoạt, phát huy sức sáng tạo. Sân khấu thể nghiệm này có thể hoạt động như một câu lạc bộ, hoặc tổ chức các liên hoan để tạo một sân chơi nghệ thuật xiếc đặc thù. Những hoạt động này sẽ giúp lan tỏa sự đa dạng của nghệ thuật trình diễn xiếc trong tương lai.

“Tôi cũng như nhiều anh em trong nghề khác, đều tin rằng lĩnh vực xiếc của chúng ta sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Niềm tin này đến từ việc hiện chúng ta có nhiều nghệ sĩ trẻ rất giỏi, được học hành, tiếp xúc với thế giới công nghệ, có các điều kiện về đào tạo, tập luyện, cơ sở vật chất hỗ trợ. Điều cần làm là kết nối, giữ lửa, tiếp lửa và trau dồi thêm kiến thức cho anh em. Tuy nhiên, cũng cần chú ý, nghề xiếc chỉ làm khoảng 30 năm là bắt đầu xuống sức, nên cần học tập, nâng cao trình độ, có thể là về năng lực quản lý, công tác dàn dựng, biên đạo, đạo diễn, sử dụng kỹ thuật..., vì những kiến thức này sẽ hỗ trợ rất lớn cho nghề, đó cũng là cách đào tạo thế hệ tiếp nối”.

THÚY BÌNH