Ca sĩ Tùng Dương: Còn khiếm khuyết là còn cần nỗ lực

Có mặt tại TPHCM để trình làng album mới Vol.1: The Voice -Timeless, ca sĩ Tùng Dương đã có những chia sẻ với Báo SGGP về đời sống âm nhạc. Nam ca sĩ dí dỏm rằng anh không còn trẻ để trở thành “anh trai” và nhan sắc lại thuộc hàng trung bình yếu. Thế nhưng, anh khẳng định chưa bao giờ ngừng việc học hỏi, sáng tạo và thử thách mình với nghệ thuật.

PHÓNG VIÊN: Ra mắt album đĩa than với những thay đổi trong cách hát những khúc ca bất hủ, anh mong tạo được dấu ấn như thế nào?

Ca sĩ TÙNG DƯƠNG: Với tôi, Vol.1: The Voice -Timeless không chỉ là sự tái hiện những khoảnh khắc vàng son của nhạc Việt qua các tác phẩm kinh điển mà còn là một cuộc đối thoại xưa và nay. Tôi muốn lưu giữ lại những gì tinh túy nhất trong tiếng hát của mình và cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận những bài hát đã có đời sống qua nhiều thập niên. Những bài hát đã có rất nhiều phiên bản thu âm và trình diễn trước đây gắn với những tên tuổi lớn, nhưng tôi không để bản thân bị cuốn theo những phong cách đã định hình. Tôi khai thác chiều sâu cảm xúc trong bài hát bằng trải nghiệm cá nhân, bắt nguồn từ những suy nghĩ riêng, xúc cảm nội tâm từ cuộc sống, từ những chuyến đi đầy cảm hứng suốt nhiều năm qua.

Với album lần này, tôi muốn tôn vinh các tác phẩm, tác giả và làm nổi bật vai trò của dàn nhạc - những người thầm lặng giúp ca sĩ tỏa sáng. Album còn là lời nhắc với chính tôi về giá trị thật của tiếng hát, của cảm xúc và nghệ thuật - những điều tưởng chừng đơn giản nhưng đang dần bị lãng quên trong thời đại công nghệ số hôm nay. Do đó, tôi chọn phong cách hát đơn giản, không hoa mỹ, không “lên đồng” như trước đây. Mỗi thời, nghệ sĩ có cá tính và sự sáng tạo riêng. Nếu đã nghe album của Tùng Dương hẳn mọi người cảm nhận sự khác biệt đó trong cách hát, luyến láy, hòa âm. Thế nên mọi sự so sánh là không cần thiết.

Anh chia sẻ rằng, mỗi lần làm dự án mới là một lần thi gan với chính mình. Quá trình thực hiện album mới này, anh gặp thách thức nào?

Khó khăn nhất chính là việc chọn danh sách bài hát cho album này bởi kho tàng nhạc Việt có quá nhiều tác phẩm hay. Trong khi đó, đĩa than chỉ vỏn vẹn 8 bài. Về sản phẩm này, tôi thừa nhận còn chưa hoàn hảo, chẳng hạn có những nốt hơi tươi, hơi non nhưng tôi vẫn quyết định không dùng kỹ thuật số để tác động. Với tôi, những điều chưa hoàn hảo là động lực khiến bản thân phải nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên, tôi luôn giữ cho mình chất riêng, không bao giờ làm chuyện “đẽo cày giữa đường”.

Tùng Dương được biết đến là người cực kỳ cầu toàn, đề cao sự hoàn hảo. Nhưng mới đây, anh chia sẻ bản thân không còn muốn đóng khung trong khát khao hoàn hảo nữa. Tại sao có sự thay đổi đó?

Đó là qua kinh nghiệm đi hát, “chinh chiến” nhiều, tôi dần hiểu ra, rằng con người là sự pha trộn các cảm xúc - tùy thuộc thời điểm, ngoại cảnh tác động và tâm trạng buồn vui mà chúng ta có những khác biệt; chưa kể vấn đề về sức khỏe. Con người không là máy móc, nên không thể hoàn hảo. Càng cố để trở nên hoàn hảo lại càng thấy nhiều khiếm khuyết. Còn khiếm khuyết là còn cần nỗ lực. Nếu hoàn hảo quá, “chân không chạm đất” thì còn gì để cố gắng nữa? Nếu tự thấy đủ, thấy hay rồi mới đúng là đáng sợ bởi khi đó không còn động lực để cố gắng.

Khi đọc những thông tin về các đồng nghiệp gặp sự cố hát chênh, phô trên sân khấu, anh đồng cảm thế nào?

Việc nghệ sĩ có thể mắc lỗi trên sân khấu là điều hết sức bình thường. Tôi cũng mắc lỗi nhiều, nhưng thường chỉ tôi hay các cộng sự, giới chuyên môn biết, còn khán giả chắc không để ý. Như hồi năm 2017, do lịch hát dày đặc, dây thanh quản của tôi bị ảnh hưởng, không kịp phục hồi trong thời gian ngắn. Một tháng trước live show Trời và Đất, tôi còn bị stress đến mất giọng, hát tới bài thứ hai là khản cổ - điều chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Việc thường xuyên kết hợp với nghệ sĩ trẻ chắc hẳn mang đến cho anh nhiều năng lượng ra sao?

Làm việc với các bạn trẻ, tôi nhận năng lượng tái tạo, trẻ hóa bản thân. Chính vì vậy tôi không ngại song hành cùng các bạn trẻ, kể cả khác dòng nhạc. Bản thân tôi là người khá chịu tiếp thu, theo dõi các tài năng trẻ, mới có thể tạo nên những cuộc “bắt tay” hiệu quả cho dự án âm nhạc. Nhưng, tôi hoàn toàn không chạy theo người trẻ, tôi luôn có nhiều dự án sáng tạo riêng mình.

Từng muốn đưa nhạc Việt ra thế giới, hiện anh có kế hoạch hay ý tưởng nào để làm điều này?

Sau khi được vinh danh tại Giải thưởng International Special Awards - Giải thưởng Đặc biệt quốc tế của Music Awards Japan 2025 (MAJ 2025) - một giải thưởng âm nhạc quốc tế lớn nhất Nhật Bản, tôi rất muốn được song hành cùng các nghệ sĩ trên thế giới nhưng vì khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và khá nhiều rào cản nên hiện tại chưa thực hiện được mong muốn này. Hy vọng tương lai sẽ có nhiều cơ hội hơn.

“Nghệ sĩ trẻ có thế giới quan riêng, đôi khi viết những ca từ rất đời, thách thức bản thân. Chính vì vậy, nhiều vụ “tuýt còi” của cơ quan chức năng đối với một số nghệ sĩ trẻ có bài hát được tạo nên từ những lúc nông nổi, ngông nghênh thực sự rất cần thiết. Ngày trước, tôi cũng từng muốn mở toang giới hạn bản thân khi thể hiện ca khúc, nhưng rồi tôi hiểu điều gì muốn lan tỏa đến cộng đồng đều phải thực sự đẹp, ý nghĩa. Mong rằng các nghệ sĩ luôn hướng tới điều tích cực khi sáng tạo, thể hiện”, Tùng Dương chia sẻ.

