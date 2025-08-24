Họa sĩ truyện tranh Trần Khắc Khoan: Chân thành là đủ để chạm đến trái tim độc giả

Họa sĩ Trần Khắc Khoan (ảnh, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Lâm Đồng) gây chú ý khi tập truyện tranh đầu tay của anh có nhan đề "Bài văn về trứng vịt lộn" giành giải cao nhất tại cuộc thi truyện tranh lần thứ nhất do Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp NXB Kim Đồng tổ chức năm 2024. Vừa qua, tập truyện đã được NXB Kim Đồng xuất bản, ra mắt bạn đọc cả nước.

Bài văn về trứng vịt lộn kể về một họa sĩ có con gái tham gia cuộc thi viết văn ở trường. Nhờ đó, anh được biết bài văn của cậu bạn cùng lớp con gái, nhắc đến người mẹ làm nghề bán trứng vịt lộn.

Trong bài văn của cậu bé có đoạn mô tả rất tỉ mỉ cách chế biến trứng vịt lộn, làm sao để thơm ngon, đậm đà…, cho thấy sự quan tâm của cậu bé đến công việc mưu sinh của mẹ mình. Bài văn chân thành ấy đã khiến ký ức về người cha của anh ùa về và anh chợt nhận ra: cậu bé kia dũng cảm hơn chính bản thân anh năm xưa, khi ở lứa tuổi ấy.

Chia sẻ về ý tưởng của tác phẩm, Trần Khắc Khoan cho biết, xuyên suốt tác phẩm, anh không sử dụng những lời lẽ đao to búa lớn, mà thay vào đó là sự chân thực và đời thường. Thông điệp về sự thành thật cũng được nhấn mạnh qua lời người cha: "Vẽ tranh giống như kể một câu chuyện. Mỗi câu chuyện được kể là ta đang sống một cuộc đời. Dù đớn đau, hạnh phúc, mất mát hay viên mãn, ta phải dám sống cuộc đời đó. Khi ta sống, điều quan trọng nhất hãy luôn luôn thành thật".

Trần Khắc Khoan là một graphic designer (chuyên viên thiết kế đồ họa), sáng tác truyện tranh chỉ là công việc những lúc rảnh rỗi. Như Khoan cho biết, từ bé anh đã thích vẽ truyện tranh và vẽ rất nhiều nhưng chưa bao giờ có một tác phẩm hoàn chỉnh. Bài văn về trứng vịt lộn là lần đầu tiên anh thực hiện hoàn chỉnh một câu chuyện dài 50 trang, làm trong vòng một tháng, đúng thời điểm anh đang có chút rảnh rỗi. Và khi biết về cuộc thi, anh gửi đi với suy nghĩ: “Sao mình không thử?”.

Sau cuộc thi, Khoan là một trong số các họa sĩ được mời sang Pháp tham dự "Liên hoan truyện tranh Angoulême", một trong những liên hoan truyện tranh lớn trên thế giới. Đây được xem là một trong những trải nghiệm vô cùng đặc biệt, đáng nhớ với Khoan.

Điều khiến anh ấn tượng nhất là cách truyện tranh được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật thực thụ. Từ những buổi triển lãm quy mô lớn, các buổi giao lưu tác giả, độc giả, đến các hội thảo chuyên sâu, tất cả đều cho thấy sự trân trọng và đầu tư nghiêm túc đối với truyện tranh. Ở đó, truyện tranh không chỉ dành cho trẻ em hay để giải trí, mà còn có chiều sâu văn hóa, lịch sử và xã hội.

“Tôi cảm nhận rõ sự quan tâm và tò mò của bạn bè quốc tế đối với truyện tranh châu Á, trong đó có Việt Nam. Đó là động lực rất lớn để tôi tiếp tục sáng tác và mang những câu chuyện, những hình ảnh gần gũi với văn hóa Việt Nam đến với độc giả thế giới”, Khoan chia sẻ.

Cũng ở liên hoan này, Khoan nhận thấy một điểm thú vị, độc giả ở đây vô cùng đa dạng, từ các em nhỏ cho đến các cụ già. Họ say mê và yêu thích truyện tranh, coi đây là một môn nghệ thuật thực sự, không kém gì điện ảnh hay văn học. Điều đó khiến anh cảm thấy được tiếp thêm niềm tin rằng truyện tranh có thể vượt qua mọi ranh giới về tuổi tác, ngôn ngữ và văn hóa.

