NTK Phan Đăng Hoàng đưa cảm hứng tranh vẽ Nguyễn Gia Trí đến Milano Fashion Week

Với bộ sưu tập (BST) LACQUER sẽ được trình diễn tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026 vào cuối tháng 9 tới đây, NTK Phan Đăng Hoàng tiếp tục làm đậm dấu ấn trong nghệ thuật, kết hợp cùng Hangsilk tôn vinh những giá trị Việt trước bạn bè quốc tế.

NTK Phan Đăng Hoàng (thứ hai từ phải sang) và đại diện Hangsilk công bố BST mới "LACQUER"

Năm 2024, Phan Đăng Hoàng là cái tên nổi bật trong làng thời trang Việt khi lần đầu tiên trình làng thương hiệu cá nhân tại Milano Fashion Week (Tuần lễ Thời trang quốc tế Mi Lan) - 1 trong 4 kinh đô thời trang lớn của thế giới. Với sự đồng hành cùng Hangsilk về mặt chất liệu có giá trị nghệ thuật, những ý tưởng của Phan Đăng Hoàng được thành hình, truyền tải đúng mong muốn và tạo nên dấu ấn khác biệt.

Ngày 28-9 tới đây, Phan Đăng Hoàng tiếp tục vinh dự tham dự trình diễn BST mới LACQUER tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026. Nếu như BST CERAMICS trước đó của anh lấy cảm hứng từ tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh thì với LACQUER lần này, anh lấy cảm hứng từ những nét tinh túy, linh hồn tranh vẽ của họa sĩ Nguyễn Gia Trí để thực hiện.

Danh họa Nguyễn Gia Trí được biết tới là bậc thầy tiên phong đưa sơn mài truyền thống bước vào ngôn ngữ hội họa hiện tại. Những tác phẩm của ông đa phần phản ánh nét đẹp của văn hóa, con người, phong cảnh làng quê của Việt Nam, như hình ảnh: bến nước, gốc đa, mái đình, hàng tre… Với ông, sơn mài không chỉ là một chất liệu trang trí, mà còn là nghệ thuật của sự lặng thầm, tinh tế, nhiều lớp lang - là tiếng nói nội tại, sâu sắc và bền bỉ, phản chiếu trọn vẹn tinh thần tận hiến của người nghệ sĩ.

Lựa chọn cảm hứng nghệ thuật của họa sĩ tài danh, Phan Đăng Hoàng muốn tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian, khẳng định giá trị bền vững của bàn tay người thợ – nghệ thuật được tạo ra từ đôi tay, từ thời gian, và từ sự kiên nhẫn, tâm huyết, giống như từng lớp sơn mài phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ mới đạt đến chiều sâu và toát lên được ánh sáng riêng.

NTK Phan Đăng Hoàng

Về tên chủ đề, NTK Phan Đăng Hoàng cho biết, cách phát âm “LACQUER” có nét tương đồng với từ “Lá Cờ”, ý tưởng thiết kế cũng lấy cảm hứng từ tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí và khai thác về con người, cảnh đẹp của Việt Nam, màu sắc của BST cũng sẽ có gam màu rực: đỏ - vàng… Với sự kết nối đặc biệt, Phan Đăng Hoàng tin rằng BST sẽ hòa chung dòng chảy về tình yêu nước trong thời điểm đầy tự hào hiện tại của dân tộc.

Phan Đăng Hoàng cho biết, LACQUER gồm 30 thiết kế khởi sinh từ những hình khối mỹ thuật cơ bản nhất, cộng hưởng với chất lượng, kỹ thuật dựng phức tạp để cùng kể câu chuyện “có tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu”. Từng chi tiết, lớp vải như những lớp sơn lặng lẽ phủ lên nhau - nhiều lần, nhiều công đoạn - tạo nên một thành phẩm vừa lấp lánh ánh sáng, vừa giữ lại được chiều sâu thẩm mỹ như một bức tranh sơn mài cổ điển.

“Vì xuất phát điểm là người con trong gia đình có truyền thống yêu hội họa nên các sản phẩm, ý tưởng thiết kế của Hoàng cũng lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa dân tộc trên tranh vẽ của những danh họa có ảnh hưởng trong nghệ thuật Việt Nam. Với danh họa Nguyễn Gia Trí, tôi được xem tranh ông từ rất lâu, khi bắt đầu yêu hội họa. Tôi rung động khi xem từng tác phẩm vì ở đó gợi mở những nét đẹp rất riêng của con người, cảnh vật, quê hương nước Việt, nhất là khi được chính ông vẽ trên tranh sơn mài”, Phan Đăng Hoàng nói.

Ngoài ý tưởng, hầu hết các tác phẩm trong BST sử dụng kỹ thuật cắt may thủ công. Anh tự hào đưa những giá trị, tinh thần của sản phẩm Việt đến sàn diễn như lụa Lãnh Mỹ A, lụa tơ tằm, đũi…

TIỂU TÂN