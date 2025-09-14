Đạo diễn Mai Thắm: Chiến sĩ quả cảm tái hiện một sự hy sinh

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo SGGP, đạo diễn Mai Thắm nhắc nhiều câu chuyện thú vị về Chiến sĩ quả cảm, cũng như sự nghiệp làm nghề gắn liền với nhiều chương trình đình đám

Là người đứng sau những thước phim đầy cảm xúc, chân thật và hoành tráng của Chiến sĩ quả cảm - chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân, tổng đạo diễn Mai Thắm chia sẻ, đó vừa là thử thách vừa mang ý nghĩa truyền cảm hứng, bởi cả chị và ê-kíp đều xác định không dựng một chương trình mà đang tái hiện một sự hy sinh.

Tại buổi họp báo ra mắt chương trình Chiến sĩ quả cảm, tổng đạo diễn Mai Thắm xuất hiện giản dị giữa dàn khách mời gồm toàn các nam nghệ sĩ. Chị nói, khó khăn đồng thời là thuận lợi khi nhận lời tham gia chương trình gói gọn trong hai chữ: tin tưởng. Đó là sự tin tưởng của nhà sản xuất, các nghệ sĩ tham gia chương trình, khán giả.

Đặc biệt, sự tin tưởng của Bộ Công an, các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác huấn luyện và đồng hành xuyên suốt chương trình giúp chị cùng ê-kíp vượt qua mọi khó khăn. Nhưng sự tin tưởng ấy cũng khiến chị chịu áp lực: làm thế nào để thực hiện một chương trình nghiêm túc nhưng vẫn mang tính giải trí, chân thật mà vẫn an toàn.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo SGGP, đạo diễn Mai Thắm nhắc nhiều câu chuyện thú vị về Chiến sĩ quả cảm, cũng như sự nghiệp làm nghề gắn liền với nhiều chương trình đình đám: 2 ngày 1 đêm, Đấu trường gia tốc…

Đạo diễn Mai Thắm

* PHÓNG VIÊN: Lý do nào chị nhận lời làm tổng đạo diễn chương trình Chiến sĩ quả cảm? Điều gì khiến chị tin rằng mình phù hợp với chương trình này?

- Đạo diễn MAI THẮM: Tôi nhận lời vì cảm thấy đây là một cơ hội đặc biệt và có giá trị. Làm chương trình giải trí đã nhiều, nhưng một chương trình có yếu tố cộng đồng, tái hiện công việc thực tế của lực lượng công an vừa thử thách, vừa truyền cảm hứng thì rất hiếm.

Tôi tin mình phù hợp không phải vì mình “giỏi hơn”, mà vì tôi luôn tiếp cận công việc với tinh thần lắng nghe và học hỏi. Tôi có kinh nghiệm điều phối các dự án lớn, xử lý tình huống linh hoạt, và đặc biệt là có ê-kíp đồng hành rất chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất là, tôi làm nghề với tiêu chí tôn trọng sự thật từ những con người thật phía sau mỗi câu chuyện và cùng ê-kíp nghiên cứu để biến những câu chuyện ấy thành chất liệu phù hợp cho chương trình.

* Qua những tập phát sóng đầu tiên với phản ứng đa chiều từ khán giả, điều gì khiến chị hài lòng và điều gì còn tiếc nuối?

- Tôi hài lòng vì chương trình đã chạm được đến cảm xúc khán giả. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, xem Chiến sĩ quả cảm giúp họ hiểu hơn về những gian khổ mà các chiến sĩ phải trải qua mỗi ngày. Đó là điều tôi và ê-kíp mong muốn nhất.

Điều tôi tiếc nuối là vẫn chưa thể kể hết những câu chuyện tuyệt vời mà chúng tôi được tiếp cận. Vì thời lượng phát sóng có giới hạn, vì nghiệp vụ của ngành, có những khoảnh khắc xúc động mà chúng tôi đành lược bỏ hoặc chưa thể truyền tải trọn vẹn. Nhưng tôi tin, qua từng tập, chương trình sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.

* Dù từng thực hiện nhiều chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn, nhưng với một format đặc thù như Chiến sĩ quả cảm, chị đối mặt với những thách thức gì mới?

- Thử thách lớn nhất là làm thật nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, và truyền cảm hứng mà không hô hào. Các chương trình truyền hình thực tế thông thường có thể dàn dựng nhiều yếu tố cảm xúc. Nhưng với Chiến sĩ quả cảm, mọi thứ phải dựa trên dữ liệu thật, nghiệp vụ thật, và quan trọng là không được sai lệch các chi tiết liên quan đến hình ảnh lực lượng công an.

Bên cạnh đó, điều hành một set quay có tới hơn 70 máy quay và hàng trăm con người trong điều kiện, môi trường thực chiến là một thử thách không nhỏ.

* Với quy mô nhân sự, kỹ thuật hùng hậu, chị làm thế nào để phối hợp nhịp nhàng từ hiện trường đến hậu kỳ?

- Thành thật mà nói, nếu không có một ê-kíp chuyên nghiệp, gắn bó, hiểu nhau và kỷ luật cao thì sẽ rất khó vận hành. Chúng tôi làm việc như những đội đặc nhiệm: mỗi tổ có một nhiệm vụ riêng, có “chỉ huy” riêng, mỗi vị trí có vai trò rõ ràng, được giao nhiệm vụ từ trước. Mọi thứ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, thậm chí tập dượt nếu cần thiết.

Trong hậu kỳ, đội dựng phải “xem như sống lại” từng khoảnh khắc để chọn đúng chi tiết truyền tải được cảm xúc. Chúng tôi bảo nhau: chúng ta không dựng một chương trình, chúng ta đang tái hiện một sự hy sinh. Điều đó cần sự chỉn chu tuyệt đối.

* Chị cân đối ra sao giữa tính giải trí và tính giáo dục, nhất là khi có những yêu cầu từ phía Bộ Công an? Chị nghĩ sao về một số ý kiến đánh giá có tình huống hài chưa phù hợp?

- Tôi tin rằng một chương trình có tính giáo dục không nhất thiết phải nghiêm túc 100%. Sự xuất hiện của tiếng cười nếu đến từ tình huống thật, cảm xúc thật cũng là cách để khán giả gần gũi hơn với hình ảnh chiến sĩ.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng luôn cẩn trọng với mọi chi tiết. Mọi tiếng cười phải tự nhiên, không làm sai lệch tính chất nghiệp vụ và không hạ thấp tinh thần người lính. Những góp ý từ khán giả đều được chúng tôi ghi nhận để điều chỉnh phù hợp trong các tập tiếp theo.

* Là đạo diễn nữ, nhưng lại gắn với những chương trình thiên về vận động, thử thách quy mô lớn, những mối duyên đó đến với chị như thế nào?

- Và có thể vì tôi là phụ nữ, nên tôi luôn tìm được cái “mềm” trong những điều tưởng như “rất cứng”. Tôi tìm thấy câu chuyện con người trong hành trình thể lực, tìm được sự đồng cảm giữa nghệ sĩ và chiến sĩ. Chính điều đó giữ tôi lại với những show như thế.

* Mai Thắm của hôm nay gắn liền với truyền hình thực tế. Vậy Mai Thắm của ngày mai sẽ là ai?

- Tôi vẫn muốn là người kể chuyện, dù bằng gameshow, phim ảnh hay bất kỳ hình thức nào miễn là câu chuyện ấy có cảm xúc, có giá trị, truyền tải những thông điệp tích cực và chạm được đến trái tim công chúng.

Tôi cũng hy vọng sau này có thể đồng hành và nâng đỡ những bạn trẻ làm nghề chân thành. Vì tôi tin rằng, khi một người trẻ biết yêu câu chuyện của con người thì chương trình họ làm ra sẽ luôn có sức sống.

VĂN TUẤN thực hiện