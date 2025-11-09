Họa sĩ Cao Văn Thục: Hội họa đối thoại giữa nội tâm và ngoại cảnh

Sau khi thắng giải cao nhất của cuộc thi UOB Painting of the Year 2025 (UOB POY 2025) tại Việt Nam, trong tháng 11 này, tại Singapore, họa sĩ Cao Văn Thục (sinh năm 1995) tiếp tục tranh tài cùng các tác giả đến từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan để giành giải thưởng danh giá UOB POY khu vực Đông Nam Á năm 2025.

Họa sĩ Cao Văn Thục thắng giải cao nhất của cuộc thi UOB POY năm 2025 tại Việt Nam

Tác phẩm Gắn kết tạm thời (chất liệu axit, sơn mài trên hợp kim nhôm) giúp Cao Văn Thục đoạt giải cao nhất cuộc thi UOB POY 2025 tại Việt Nam (dành cho lĩnh vực hội họa với giải thưởng cao nhất trong nước hiện nay). Trong tác phẩm, anh khắc họa hình ảnh một nhóm người lao động chen chúc trên thùng xe thô sơ.

Những cử chỉ ôm ghì, bám víu lấy nhau thể hiện cả sự che chở, gắn kết lẫn sự mong manh nơi đất khách. Hình khối của nhóm người tạo thành một hình vuông ở trung tâm, nhưng một góc bị khuyết như một phép ẩn dụ cho kiếp sống chênh vênh, bất toàn trong hành trình mưu sinh. Sự thuyết phục người xem của tác phẩm đến từ chiều sâu cảm xúc, sự sáng tạo trong kỹ thuật và thông điệp xã hội mạnh mẽ.

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Trưởng Ban Giám khảo UOB POY 2025 (Việt Nam), nhận xét: “Gắn kết tạm thời của Cao Văn Thục mang đến một góc nhìn trực diện và đầy cảm thông về đời sống của người lao động nhập cư, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của họ trong quá trình phát triển nhanh chóng của đất nước. Việc sử dụng kỹ thuật đương đại, kết hợp bề mặt kim loại với phương pháp đồ họa, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ về hình khối, màu sắc và sắc độ. Điều này làm tăng hiệu ứng cảm xúc và củng cố thông điệp của tác phẩm. Không quá bất ngờ khi một nghệ sĩ trẻ như Cao Văn Thục trở thành người chiến thắng cao nhất. Anh đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới tại Việt Nam - đầy năng lượng, sáng tạo và có cái nhìn táo bạo, chân thực về cuộc sống. Họ có năng lực nghệ thuật thực sự, và tôi tin rằng họ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, tiếp nối đầy ý nghĩa cho nghệ thuật đương đại Việt Nam”.

Cao Văn Thục tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2020. Tranh của anh giàu chất nhân văn, đặc biệt là sự đồng cảm với những người lao động. Cao Văn Thục hướng tới những hình ảnh giản dị và thấm đẫm cảm xúc, như một tiếng nói âm ỉ mà bền bỉ về đời sống. Với anh, hội họa vừa là sự phản chiếu của bản thân trước thế giới, vừa là cuộc đối thoại sâu sắc giữa nội tâm và ngoại cảnh. Đó cũng là hành trình anh khám phá chính mình để nhận ra bản thân luôn vận động và đổi thay.

Anh chia sẻ: “Tôi muốn thể hiện vẻ đẹp lặng lẽ và nghị lực bền bỉ của những người lao động nhập cư với sự tôn trọng sâu sắc qua Gắn kết tạm thời. Bức tranh cũng là lời nhắc về những khoảng cách xã hội vẫn tồn tại trong đời sống đô thị, đặc biệt với những người từ vùng sâu, vùng xa lên thành phố kiếm sống. Sự thiếu kết nối cộng đồng dễ dẫn đến cảm giác cô lập và phân tầng xã hội. Tôi hy vọng tác phẩm này có thể truyền cảm hứng để mọi người suy ngẫm và góp phần thu hẹp những khoảng cách đó, hướng đến một thành phố phát triển hài hòa, dựa trên sự thấu hiểu, bao dung, đồng cảm”.

THIÊN BÌNH