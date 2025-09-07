Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: Bước ra “ánh sáng” bằng sự cầu tiến

Tuổi 27 trở thành cột mốc đáng nhớ với diễn viên Đỗ Nhật Hoàng. Trước khi gây “sốt” với Mưa đỏ, anh đã vượt qua hàng ngàn ứng viên để lần đầu đảm nhận vai chính - Phúc trong Ngày xưa có một chuyện tình (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh), ra mắt cuối năm 2024.

Dù không thực sự thành công nhưng màn chào sân ấy đã tạo nền tảng quan trọng giúp khán giả bước đầu “nhớ mặt” Đỗ Nhật Hoàng trước khi anh tạo dấu ấn với hình tượng Cường - chàng sinh viên nhạc viện nhiệt huyết, sẵn sàng gác ước mơ du học để “xếp bút nghiên, lên đường ra trận”.

Có nhiều lý do để khán giả ấn tượng với diễn xuất của Đỗ Nhật Hoàng trong Mưa đỏ. Ngay từ khoảnh khắc chia tay người mẹ trên sân ga để bước vào chiến trường Thành cổ, ánh mắt của chàng sinh viên trẻ vừa ánh lên nét hiền hậu, vừa chan chứa quyết tâm. Khi lăn xả giữa lằn ranh sinh tử, Hoàng thể hiện trọn vẹn ý chí, sự gan dạ và lòng dũng cảm. Đặc biệt, những trận chiến giáp lá cà, nhất là màn đối đầu tay đôi cùng Quang (Steven Nguyễn) đã đem đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn. Nhưng điều khiến khán giả thêm yêu Cường trong Mưa đỏ còn bởi không chỉ là một người lính xông pha trận mạc, nhân vật còn phảng phất nét hào hoa, chất lãng tử của một chàng sinh viên Hà Thành, khiến hình tượng trở nên đa chiều, đời và gần gũi hơn.

Đỗ Nhật Hoàng trong phim Mưa đỏ

Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ, khi nhận vai Cường, anh cảm thấy rất lo lắng vì đây là dự án lớn nhất cuộc đời, không chỉ lớn về nội dung câu chuyện mà còn là ý nghĩa của dự án. “Chúng tôi là những người trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình, cho dù có cố gắng tìm hiểu, rèn luyện đến đâu thì vẫn rất khó để thực sự cảm nhận được thế nào là sự sinh tồn giữa chiến tranh như ông cha”, Hoàng bộc bạch. Chính vì thế, ngay từ giai đoạn chuẩn bị, anh đã dành hàng tháng để luyện nói giọng Hà Nội gốc. Trên phim trường, ngay cả khi bị sốt cao khiến cả ê kíp lo lắng, Hoàng vẫn tự vực dậy để hoàn thành các cảnh quay trọn vẹn nhất. Sự toàn tâm toàn ý đó đã góp phần tạo nên hình tượng người lính vừa hào hùng nhưng cũng thật gần gũi, để lại ấn tượng mạnh mẽ nơi khán giả.

Sinh năm 1997, xuất thân là một vũ công chuyên nghiệp, Đỗ Nhật Hoàng sớm nuôi dưỡng đam mê với điện ảnh. Từ một vai diễn chỉ thoáng qua vài giây - người yêu cũ của Mai (Phương Anh Đào) trong phim Mai anh nhanh chóng có bước nhảy vọt khi tham gia Ngày xưa có một chuyện tình. Trước khi Mưa đỏ ra mắt, Hoàng còn thử sức với vai Đông - một nhân vật khác lạ với đầu óc không bình thường trong phim truyền hình Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Ở vai diễn này, Hoàng có cơ hội khai phá lối diễn tự nhiên, thỏa sức tưởng tượng, sáng tạo và thoát khỏi mọi khuôn mẫu. Đồng nghiệp Lê Phương, người đóng vai chị hai của Đông, nhận xét Hoàng là bạn diễn hoạt ngôn, biết ứng biến, giàu tinh thần hợp tác và đặc biệt duyên dáng trong cách “quăng miếng”, tạo nên sự tung hứng ăn ý trên màn ảnh.

Chỉ sau 2 năm kể từ khi bước chân vào điện ảnh, Đỗ Nhật Hoàng đã khẳng định dấu ấn riêng bằng tinh thần cầu tiến không ngừng. Thành công bước đầu là “trái ngọt” của đam mê, nhưng quan trọng hơn, nó mở ra con đường rộng mở nếu anh tiếp tục giữ được sự cầu thị, bền bỉ rèn giũa và khắt khe với chính bản thân.

HẢI DUY