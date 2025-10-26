Li Phan và những trang viết nhân văn

Mới đây, cây bút trẻ này ra mắt tập truyện ngắn Trong lòng Chư Nâm (NXB Hồng Đức). Tập truyện gồm 11 truyện ngắn, trải rộng qua nhiều không gian khác nhau: cao nguyên, xóm chài, thành thị; với các nhân vật đa dạng về xuất xứ: thị dân, đồng bào dân tộc thiểu số, ngư dân. Đọc Trong lòng Chư Nâm, dễ dàng nhận ra sự hăm hở, tha thiết của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” nơi những người viết trẻ như Li Phan.

Đó là mong muốn được viết, được kể chuyện cho bạn đọc về những điều mắt thấy tai nghe trong đời sống. Vậy nên, đề tài của Li Phan khá đa dạng, có lúc là câu chuyện của những người cựu binh năm xưa trở về với cuộc sống đời thường (Trong lòng Chư Nâm, Tiếng vọng quá khứ); có lúc là câu chuyện của những người trẻ trưởng thành từ va vấp (Ngóng biển, Bự của bà Năm, Chiếc váy hoa của mẹ). Đặc biệt, ở đề tài về gia đình, qua các truyện ngắn: Mỗi người một nỗi đau, Chiếc váy hoa của mẹ, Như một lời ru…, Li Phan mang đến một thông điệp đầy thấm thía: tổ ấm gia đình là nơi mà ai cũng mong mỏi nhưng cái hạnh phúc ấy sẽ trở nên mong manh nếu các thành viên không có sự cảm thông và chia sẻ với nhau.

Nhà văn Li Phan

Với Li Phan, văn chương là nơi người viết có thể dùng con chữ để dựng nên câu chuyện của riêng mình, cũng là nơi mà người đọc có thể nhìn thấy hoặc vẽ ra nhiều hơn những gì mà câu chữ thể hiện. “Khi còn bé, văn chương với tôi là một niềm vui, đọc để giải trí vì khi ấy chẳng có gì ngoài những dòng chữ trên sách. Đến bây giờ, với tôi, văn chương đã mang một giá trị tinh thần vô cùng lớn. Dù ở vị trí người đọc hay người viết, tôi cũng đều tìm thấy những bài học và rút ra được những giá trị sâu sắc trong cuộc sống”, Li Phan bày tỏ.

Là người quan tâm và theo sát Li Phan từ những ngày đầu cầm bút, nhà thơ Ngô Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai, cho biết, Li Phan là cây bút trưởng thành từ lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ - văn học dân tộc thiểu số do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức hàng năm. Dù mới xuất hiện trên văn đàn chưa đến 3 năm nhưng Li Phan đã ghi dấu trên con đường sáng tạo nghệ thuật của riêng mình và của văn học tỉnh nhà. “Tôi tin Li Phan sẽ từng bước khẳng định mình, góp phần tạo nên sự đa diện đa thanh cho khu vườn văn học Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung”, nhà thơ Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Thời gian gần đây, Li Phan thường góp mặt trong các trại sáng tác văn học được tổ chức ở nhiều địa phương khác nhau. Là một người trẻ, vậy nên với Li Phan, đây là cách để cô tích lũy vốn sống, học tập và hoàn thiện hơn cho những trang viết. “Tham gia trại sáng tác, tôi sẽ được đến những vùng đất mới, có những nhân vật và địa điểm mà đôi khi tự mình đi sẽ rất khó để có thể tiếp cận. Ở trại sáng tác, tôi cũng được gặp gỡ nhiều cây bút đã thành danh, những người viết trẻ, được lắng nghe những chia sẻ và cũng được hướng dẫn chỉ bảo thêm rất nhiều”, Li Phan tâm sự.

QUỲNH YÊN