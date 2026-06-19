Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng làm phim về Đặc công rừng Sác

Dự án được chấp bút bởi biên kịch Châu Thổ, lấy cảm hứng từ những chiến công hào hùng của lực lượng Đặc công Rừng Sác (Đoàn 10 Đặc công) - một trong những đơn vị chiến đấu huyền thoại của Việt Nam, gắn liền với chiến thuật tác chiến “xuất quỷ nhập thần” giữa vùng rừng ngập mặn Cần Giờ.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, biên kịch Châu Thổ và các diễn viên thăm khu di tích chiến khu rừng Sác. Ảnh: ĐPCC

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, các chiến sĩ đã thực hiện nhiều trận đánh táo bạo vào các cơ quan của địch và chính quyền tay sai, đồng thời cắt đứt tuyến vận tải đường thủy trọng yếu của đối phương.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, lần đầu thử sức với thể loại phim lịch sử, chiến tranh cách mạng, anh gặp không ít áp lực nhưng trong quá trình chuẩn bị cho dự án, bản thân rất hào hứng.

Theo tiết lộ ban đầu từ ê-kíp đoàn phim, một số gương mặt sẽ góp mặt trong bộ phim: Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Lê Minh Thuấn, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Đình Khang… Đại diện nhà sản xuất Mega GS cũng cho biết, còn một số diễn viên chính sẽ tham gia trong phim nhưng hiện vẫn được giấu kín.

Theo kế hoạch, phim sẽ bấm máy vào cuối năm nay và dự kiến khởi chiếu trong năm 2027.

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HẢI DUY