Sắp có phim điện ảnh về đặc công rừng Sác

"Đặc công rừng Sác" là dự án điện ảnh dự kiến sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phim truyện Việt Nam (VFS - tiền thân là Hãng phim truyện Việt Nam), chi nhánh TPHCM đưa vào sản xuất trong năm 2027.

Sáng 28-3, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phim truyện Việt Nam chính thức khai trương chi nhánh tại TPHCM (số 18, đường 12, phường Hiệp Bình, TPHCM).

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh tham dự lễ khai trương Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phim truyện Việt Nam chi nhánh TPHCM. Ảnh: VĂN TUẤN

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; ông Nguyễn Danh Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VFS; cùng đông đảo các thế hệ làm phim tại TPHCM tham dự sự kiện.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Tổng Giám đốc VFS, Giám đốc chi nhánh TPHCM, tiết lộ, hiện đã có kế hoạch sản xuất trong 2 năm 2026 và 2027.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc VFS chi nhánh TPHCM chia sẻ tại lễ khai trương. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo đó, cuối năm 2026, chi nhánh TPHCM sẽ đưa vào sản xuất bộ phim Vầng trăng thơ ấu 2, sau khi phần 1 công chiếu vào năm 2024 nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ông Hưng cho biết, bộ phim lần này sẽ tập trung vào giai đoạn Bác Hồ từ năm 16 tuổi (sinh sống và học tập tại Nghệ An) cho đến khi Người ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Nhà Rồng (năm 1911).

Trong năm 2027, chi nhánh sẽ triển khai sản xuất dự án phim điện ảnh Đặc công rừng Sác. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn phát triển kịch bản, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 để gửi Cục Điện ảnh duyệt trong tháng 8.

Trước mắt, chi nhánh VFS tại TPHCM sẽ thực hiện những bộ phim do nhà nước đặt hàng sản xuất, sau đó từng bước hội nhập, kết hợp với các đơn vị tư nhân để sản xuất phim thương mại.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quốc Việt khẳng định, việc khai trương chi nhánh TPHCM không chỉ là bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn là cơ hội để kết nối sâu rộng hơn với thị trường, đội ngũ sáng tạo cũng như khán giả khu vực phía Nam.

VĂN TUẤN