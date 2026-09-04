Đồng Nai: Trao tặng 50 bộ máy tính cho trường học vùng biên

Sáng 4-9, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) và Trường Song ngữ Lạc Hồng (LHBS) trao tặng 50 bộ máy tính cho 2 trường học tại các xã biên giới trên địa bàn TP Đồng Nai trước thềm năm học 2026-2027.

Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) và Trường Song ngữ Lạc Hồng (LHBS) trao tặng 25 bộ máy tính cho Trường Tiểu học và THCS Lộc Thành. Ảnh: LHU

Theo đó, Trường Tiểu học và THCS Lộc Thành (xã Lộc Thành) và Trường THCS và THPT Đăk Mai (xã Bù Gia Mập), mỗi trường được hỗ trợ 25 bộ máy tính.

Chương trình hưởng ứng vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai về hỗ trợ trang thiết bị học tập cho các trường học tại các xã biên giới.

Năm thứ 2 LHU và LHBS thực hiện chương trình hỗ trợ máy tính cho trường học vùng biên. Ảnh: LHU

Các thiết bị được trao tặng trong chương trình năm nay được kiểm tra, vệ sinh và bảo trì trước khi đưa vào sử dụng, góp phần tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

Việc tiếp tục hỗ trợ máy tính cho các trường vùng biên nhằm bổ sung cơ sở vật chất, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh tiếp cận công nghệ thông tin, học tập trực tuyến và tham gia các hoạt động giáo dục trên môi trường số.

Đây là năm thứ hai LHU và LHBS thực hiện chương trình hỗ trợ máy tính cho trường học vùng biên.

Năm 2025, hai đơn vị đã trao 40 bộ máy tính cùng bàn ghế và các thiết bị liên quan, tổng trị giá 300 triệu đồng, cho Trường Tiểu học Tân Thành B và Trường THCS Tân Thành (xã Tân Tiến).

Riêng Trường THCS Tân Thành được hỗ trợ một phòng máy gồm 20 bộ máy tính, trị giá 150 triệu đồng. Theo thông tin từ địa phương, thiết bị đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh thực hành môn Tin học.

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PHÚ NGÂN