Đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc

Ngày 14-11, HĐND tỉnh An Giang tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 9 nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý, HĐND tỉnh An Giang thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027 theo phương thức PPP, tại đặc khu Phú Quốc.

Theo đó, đầu tư xây dựng dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027 hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ họp, tổ chức tiệc, triển lãm, biểu diễn và các hoạt động quan trọng khác trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC 2027.

Quy mô dự án thực hiện trên diện tích khoảng 16,06ha, bao gồm các hạng mục: Trung tâm hội nghị và triển lãm (có 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ), nhà hát đa năng (có 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ), công viên APEC.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp năng lượng (cấp điện), hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống thông tin liên lạc (hạ tầng kỹ thuật viễn thông), hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống quản lý chất thải rắn, hệ thống vệ sinh công cộng và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

Công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC dự kiến xây dựng từ quý IV-2025 đến quý II-2027.

Sau thời gian phục vụ cho Hội nghị APEC, dự án sẽ là một địa điểm tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, triển lãm... hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững.

