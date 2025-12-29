Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc

Trung tâm Y tế Bảo Lạc đặt tại địa bàn xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng có quy mô 110 giường bệnh; hệ thống chuyên môn, kỹ thuật và trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng do Binh đoàn 20, Bộ Quốc phòng tài trợ.

Sáng 29-12, UBND tỉnh Cao Bằng và Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc. Dự lễ khởi công có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và các đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc được triển khai nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực vùng cao, biên giới, từng bước hoàn thiện hạ tầng y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Lạc và khu vực lân cận.

Khi hoàn thành, trung tâm y tế này còn tăng cường năng lực y tế tuyến biên giới; phục vụ cả nhân dân và lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ; đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ khởi công

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, lễ khởi công dự án là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2026), đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển hệ thống y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn

Sau khi hoàn thành, Trung tâm Y tế Bảo Lạc sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương và khu vực lân cận; thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và ổn định lâu dài đời sống nhân dân.

Công trình cũng mang thông điệp: tri ân lịch sử bằng hành động cụ thể; gắn bó quân - dân bằng những công trình vì dân và khẳng định quyết tâm chung của Trung ương, của Quân đội và của tỉnh Cao Bằng, không để Cao Bằng về sau trong sự nghiệp phát triển đất nước.

GIA KHÁNH