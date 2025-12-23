TPHCM quyết liệt giải ngân đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025

Chiều 23-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản số 4919/UBND-DA, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện Công điện số 237/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2025.

TPHCM tập trung tăng tốc, đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025- Ảnh: QUỐC HÙNG

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 237/CĐ-TTg ngày 6-12-2025, TPHCM tập trung tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và phục hồi, ổn định sản xuất – kinh doanh của Thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Thành phố và các sở, ngành tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Các đơn vị phải quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm việc với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TPHCM về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại chưa giao (nếu có) cho các nhiệm vụ, dự án; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao. Ưu tiên cao nhất được dành cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, công trình liên vùng và các dự án có tác động lan tỏa lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với các sở, ngành, địa phương và ban quản lý dự án, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu chủ động, quyết liệt tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và giải ngân vốn. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan phải rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở hoặc làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây phiền hà, nhũng nhiễu sẽ bị thay thế kịp thời; các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công sẽ bị xử lý nghiêm.

Một nội dung quan trọng khác là yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án theo từng tuần, từng tháng từ nay đến hết ngày 31-1-2026. Việc phân công lãnh đạo theo dõi từng dự án phải cụ thể, rõ ràng, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025.

QUỐC HÙNG