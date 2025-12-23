Thống nhất kế hoạch triển khai Dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Chiều 23-12, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Nguyễn Vĩnh Toàn cho biết, sở vừa có tờ trình dự thảo kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thống nhất giữa UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh nhằm tổ chức triển khai dự án một cách đồng bộ, đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư.

Hiện nay, TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh đang gấp rút hoàn thiện Dự án đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo dự thảo kế hoạch, Dự án đường Vành đai 4 TPHCM được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 220/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án và Nghị quyết số 297/NQ-CP của Chính phủ, cùng các quy định pháp luật có liên quan. Mục tiêu là xây dựng tuyến vành đai chiến lược kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam bộ.

UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ về tiến độ, chất lượng xây dựng và tổ chức khai thác, sử dụng công trình sau khi hoàn thành.

Mỗi địa phương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các dự án thành phần trên địa bàn quản lý; trong đó UBND TPHCM là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp chung tình hình thực hiện toàn bộ dự án.

Các đồ án quy hoạch bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được rà soát, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt trong tháng 12-2025, hoàn thành trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

Đối với nhóm dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất sẽ triển khai từ tháng 2-2026.

Việc bàn giao mặt bằng bắt đầu từ tháng 2-2026 và hoàn thành trong năm 2026, trong đó phấn đấu đến tháng 6-2026 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng, đến tháng 9-2026 đạt tối thiểu 90% và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2026. Dự án dự kiến khởi công chậm nhất vào tháng 6-2026 và hoàn thành vào quý 1-2028.

Đối với nhóm dự án thành phần thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), việc khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành trong tháng 12-2025. Công tác khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư sẽ hoàn thành trước tháng 3-2026; thẩm định, phê duyệt dự án trong tháng 3-2026; lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BOT dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2026. Các hạng mục thiết kế, thi công được triển khai từ giữa năm 2026, khởi công vào tháng 9-2026, hoàn thành vào quý 2-2028 và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Công tác bàn giao, quyết toán toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với Đồng Nai và Tây Ninh thống nhất khung tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho toàn dự án; thống nhất các yếu tố hình học, giải pháp kỹ thuật tại các vị trí tiếp giáp giữa các dự án thành phần nhằm bảo đảm tính đồng bộ, chất lượng và mỹ quan. Các địa phương cũng thống nhất đơn giá bồi thường tại khu vực giáp ranh, bảo đảm tương đồng và tuân thủ quy định pháp luật.

Các địa phương có trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án thành phần được giao cho Bộ Xây dựng trước ngày 3 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Ngoài ra, UBND các địa phương sẽ chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chuyên gia chung cho toàn dự án; rà soát quy hoạch, nhu cầu tái định cư; thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng; cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương; xác định vị trí đổ thải và điều phối nguồn cung vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ chung của Dự án đường Vành đai 4 TPHCM.

