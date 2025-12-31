Khánh Hòa: Chấp thuận chủ trương đầu tư 3 khu công nghiệp lớn

Sáng 31-12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án KCN Ninh Xuân 1 và KCN Ninh Xuân 2. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại hội nghị, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án KCN trọng điểm, gồm: KCN Ninh Xuân 1, KCN Ninh Xuân 2 và KCN Ninh Diêm 1.

Các dự án đều nằm trong Khu kinh tế Vân Phong, có thời hạn hoạt động 70 năm, tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất.

Cụ thể, dự án KCN Ninh Xuân 1 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 4.631 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất gần 496ha được triển khai tại xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa. Dự án nhằm đầu tư xây dựng KCN có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án sản xuất công nghiệp phù hợp quy hoạch, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh.

Cũng tại xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa, dự án KCN Ninh Xuân 2 có quy mô sử dụng đất khoảng 490ha, do Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) làm nhà đầu tư, với tổng vốn khoảng 4.033 tỷ đồng. Dự án hướng đến hình thành KCN có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao theo quy hoạch được phê duyệt.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN Ninh Diêm 1. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với dự án KCN Ninh Diêm 1, nhà đầu tư là Công ty CP Phát triển Ninh Khánh Land, tổng vốn khoảng 2.834 tỷ đồng; quy mô 241,5ha được thực hiện tại phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình KCN sinh thái, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng phát triển bền vững.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, 3 dự án KCN được trao quyết định lần này không chỉ có ý nghĩa về đầu tư hạ tầng mà còn mang tầm chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Các dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là một trong những nền tảng quan trọng để Khánh Hòa sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

HIẾU GIANG