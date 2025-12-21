Doanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư bền vững tại Việt Nam

Diễn đàn “Hành trình phát triển và chia sẻ kinh nghiệm cho doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam”, chiều 21-12. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chiều 21-12, Hội Liên hiệp Doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Hành trình phát triển và chia sẻ kinh nghiệm cho doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam”, thu hút đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, đơn vị tư vấn quốc tế và các tổ chức hỗ trợ đầu tư tham dự.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Mậu Nhân Lại, Chủ tịch Hội Liên hiệp Doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang tại Việt Nam, cho rằng để đầu tư bền vững tại Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc cần chú trọng nghiên cứu thị trường, nhất là sự khác biệt về văn hóa tiêu dùng giữa các vùng miền; đồng thời xây dựng quan hệ đối tác bản địa uy tín nhằm hiểu rõ pháp luật và hình thành chuỗi cung ứng hiệu quả.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đẩy mạnh bản địa hóa nhân sự, tôn trọng phong tục, tập quán, tuân thủ quy định về lao động, thuế và môi trường. Việc chuyển đổi số, tận dụng các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội được xem là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường. “Chiến lược cùng thắng là nền tảng của đầu tư bền vững”, ông nhấn mạnh.

Ông Mậu Nhân Lại phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại diễn đàn, ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TPHCM (VCCI-HCM), khẳng định VCCI-HCM sẽ đồng hành cùng các hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc thông qua các chương trình tư vấn về pháp lý, thuế, quy tắc xuất xứ hàng hóa và quản lý nguồn nguyên liệu, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro hậu kiểm và phòng vệ thương mại.

Giám đốc VCCI-HCM Trần Ngọc Liêm chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Ông Liêu Vĩ Minh, Tổng Giám đốc VSIP Cần Thơ, cho biết dự án VSIP Cần Thơ được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn ESG, ứng dụng công nghệ xanh, phù hợp với cam kết Net Zero của Việt Nam vào năm 2050, qua đó tạo sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Liêu Vĩ Minh chia sẻ với phóng viên bên lề diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

ĐÌNH DƯ