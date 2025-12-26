TPHCM ủy quyền quyết định đầu tư nhiều dự án công

Chiều 26-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ký ban hành Quyết định số 3321/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TPHCM.

Quyết định được xem là bước đi quan trọng nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cho các sở, ngành và chính quyền cơ sở.

Qua đó góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Dự án xây dựng tuyến metro số 2 b ến Thành - Tham Lương đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TPHCM (UBND xã, phường, đặc khu chỉ được ủy quyền với dự án nhóm C).

Phạm vi ủy quyền bao gồm các dự án do thành phố quản lý, các dự án đã được HĐND hoặc UBND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư, cũng như các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước trực thuộc UBND TPHCM để đầu tư.

Cụ thể, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được ủy quyền quyết định đầu tư các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, bao gồm di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp thành phố có cấu phần xây dựng do thành phố trực tiếp quản lý. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu được quyết định đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C có cấu phần xây dựng do địa phương làm chủ đầu tư, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao.

Đối với các dự án có cấu phần xây dựng khác, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng được ủy quyền quyết định đầu tư theo lĩnh vực quản lý.

Trong đó, Sở Xây dựng quyết định đầu tư các dự án xây dựng dân dụng, khu đô thị, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông đô thị. Sở Công thương quyết định đầu tư các dự án công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định đầu tư các dự án phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn.

Đối với các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, người đứng đầu các sở, ngành thuộc UBND TPHCM được quyết định đầu tư theo lĩnh vực phụ trách, phù hợp với quy định tại Nghị định số 85/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan. Các lĩnh vực được phân cấp rộng, từ tài chính, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa – thể thao, khoa học – công nghệ, du lịch đến nội vụ và an sinh xã hội.

Quyết định nêu rõ, người đứng đầu các cơ quan được ủy quyền có đầy đủ quyền, trách nhiệm của “người quyết định đầu tư” theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng, trừ thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công ngân sách TPHCM. Việc ủy quyền không được phép chuyển giao lại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2026. Trong thời gian này, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị được ủy quyền chủ động bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM và trước pháp luật về các quyết định đầu tư đã ban hành.

UBND TPHCM kỳ vọng việc ủy quyền quyết định đầu tư sẽ tạo sự linh hoạt, chủ động cho các cấp, ngành; giảm áp lực cho cấp thành phố; đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

QUỐC HÙNG