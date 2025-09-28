Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển công nghiệp quốc phòng

Chiều 27-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham quan các sản phẩm về công nghiệp quốc phòng; nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả chỉ đạo, triển khai các mặt công tác về phát triển công nghiệp quốc phòng thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Phân tích bối cảnh, tình hình quốc tế và đất nước trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật phát triển công nghiệp quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TRẦN BÌNH