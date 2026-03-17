Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Chiều 17-3, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1518/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Đồ họa tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ. Ảnh: Vinspeed

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký, nhằm tổ chức triển khai đồng bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án trọng điểm này.

UBND TPHCM giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc thực hiện phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

QUỐC HÙNG