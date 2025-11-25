Mở rộng dư địa hợp tác công - tư thông qua cải cách

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Đối thoại về Đối tác công - tư (PPP) nhằm thúc đẩy cải cách và mở rộng cơ hội đầu tư theo mô hình PPP.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại sự kiện, ngày 25-11. Ảnh: LƯU THỦY

Phát biểu tại đối thoại, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, thời gian qua, khuôn khổ chính sách PPP của Việt Nam liên tục được hoàn thiện thông qua sửa đổi Luật PPP và các nghị định hướng dẫn. Những điều chỉnh này giúp mở rộng lĩnh vực đầu tư, tăng tính linh hoạt về tài chính, rút gọn thủ tục và chia sẻ rủi ro, tạo thuận lợi hơn cho khu vực tư nhân.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, hiện cơ chế PPP tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực trọng điểm:

- Giao thông: Là trụ cột của chương trình PPP, với nhu cầu vốn lớn, khả năng thu hút nhà đầu tư cao, đặc biệt trong các dự án đường cao tốc, cảng biển, sân bay và hạ tầng liên vùng.

- Giao thông đô thị gắn với phát triển đô thị: Đáp ứng nhu cầu cấp thiết tại các đô thị lớn thông qua các tuyến metro, vận tải công cộng và hạ tầng thông minh, đồng thời khai thác nguồn lực từ quỹ đất và giá trị gia tăng.

- Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng xã hội: Hướng đến các mô hình PPP sáng tạo phù hợp xu thế phát triển kinh tế số, thực hiện theo định hướng tại Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LƯU THỦY

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, đánh giá Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng nền tảng pháp lý và thể chế cho PPP trong 15 năm qua. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra loạt thách thức: năng lực chuẩn bị dự án còn hạn chế, việc phân bổ rủi ro chưa hợp lý, thiếu các giải pháp tài chính dài hạn, ít cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư, cùng với nhu cầu cập nhật mô hình hợp tác phù hợp với các lĩnh vực mới như chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Tại đối thoại, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án PPP tại ASEAN, thảo luận về danh mục dự án đang triển khai tại Việt Nam và xác định các cơ hội hợp tác đầu tư dành cho khu vực tư nhân trong thời gian tới.

LƯU THỦY