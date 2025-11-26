Vĩnh Long: Mời gọi đầu tư 10 dự án năng lượng hơn 55.000 tỷ đồng

Ngày 26-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2025 – 2030.

Vĩnh Long có tiềm năng lớn phát triển điện gió ven biển

Theo đó, địa phương đang mời gọi đầu tư 10 dự án năng lượng trọng điểm với tổng vốn khoảng 55.250 tỷ đồng, gồm 8 dự án điện gió, 1 dự án điện mặt trời và 1 nhà máy sản xuất Hydro xanh quy mô lớn.

Cụ thể, gồm 2 nhà máy điện gió Bình Đại 1 và Thới Thuận tại khu vực gần bờ và ven biển xã Thới Thuận; nhà máy điện gió Thạnh Phú 1 (xã Thạnh Phong); nhà máy điện gió Ba Tri (xã Tân Thủy). Bên cạnh đó, tỉnh mời gọi đầu tư các dự án điện gió Đông Hải 3, vị trí V3-3 (xã Đông Hải); điện gió V1-5, V1-6 giai đoạn 2; điện gió số 3, vị trí V3-8 (xã Long Hữu); và nhà máy điện gió Duyên Hải 2 (thuộc xã Đông Hải, Long Thành, Ngũ Lạc).

Về điện mặt trời, Vĩnh Long mời gọi đầu tư nhà máy điện mặt trời Bến Tre, thuộc xã Thạnh Trị và Tân Xuân. Một trong những dự án trọng điểm và có quy mô vốn lớn nhất là Nhà máy sản xuất Hydro Xanh tại Khu tổ hợp hydro xanh ở Khu Kinh tế Định An (Khu đổ bùn K8 – xã Đông Hải), với tổng mức đầu tư dự toán lên đến 39.350 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, địa phương xác định năng lượng sạch là ngành kinh tế chiến lược, phù hợp định hướng phát triển bền vững và xu thế chuyển dịch năng lượng.

Hiện, Vĩnh Long có tổng công suất nguồn điện đang vận hành hơn 5.414 MW, đóng góp khoảng 30 tỷ kWh/năm vào lưới điện quốc gia, tương đương giá trị khoảng 25.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguồn điện năng lượng tái tạo đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 45 dự án năng lượng tái tạo, tổng công suất hơn 3.855 MW, và đang tích cực xúc tiến mời gọi đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai dự án, từ bố trí quỹ đất, quy hoạch không gian biển đến hỗ trợ thủ tục hành chính. Tỉnh định hướng hình thành các cụm công nghiệp xanh, khu nông nghiệp công nghệ cao sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần xây dựng thị trường tiêu thụ điện ổn định và dài hạn.

TÍN HUY