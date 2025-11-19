Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án y tế

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông kết luận của lãnh đạo UBND TPHCM tại cuộc họp về thực trạng cơ sở vật chất, quy hoạch, định hướng phát triển ngành và các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố.

Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nằm chắn trước mặt tiền Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM

Theo đó, đối với các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy giao Sở Y tế TPHCM chủ trì, đôn đốc các chủ đầu tư và ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2025.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải chỉ đạo nhà thầu tập trung huy động mọi nguồn lực (nhân lực, vật tư, thiết bị…) theo cơ chế 3 ca 4 kíp nhằm quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đối với dự án của Bệnh viện Nhi đồng 2, giao Sở Tài chính TPHCM chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án Xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết đề nghị của Sở Y tế về điều chỉnh phương án thiết kế vị trí bể nước ngầm và nhà bơm chữa cháy nằm trong khuôn viên đang vướng giải tỏa các hộ dân của Bệnh viện Nhi đồng 2.

UBND TPHCM cũng giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc di dời các hộ dân còn cư ngụ trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2, thực hiện bàn giao mặt bằng.

Đối với dự án Xây dựng, thay thế Khối điều trị nội trú của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, giao Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp các cơ quan xem xét đề nghị cho nhà thầu thi công tiếp tục thực hiện hợp đồng theo thẩm quyền và đúng quy định.

Đối với 3 dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức, UBND TPHCM giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương báo cáo, đề xuất về việc gia hạn thời gian thực hiện theo quy định.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ảnh: CC1

Dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương quy 1.500 giường, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2026.

Dự án Bệnh viện chuyên khoa Lao Phổi Bình Dương và dự án Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương, UBND TPHCM giao Sở Tài chính xem xét, tham mưu bổ sung kinh phí để thực hiện cải tạo sửa chữa, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết bị y tế từ nguồn ngân sách thành phố cho 2 bệnh viện theo thẩm quyền, đúng quy định.

Đối với dự án Xây dựng mở rộng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, UBND TPHCM giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu về việc di dời, bàn giao mặt bằng tại địa chỉ số 931-937 đường Trần Hưng Đạo cho Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để sớm triển khai thực hiện dự án.

THÀNH SƠN